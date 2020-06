ALERTA: MUNICÍPIO DE ARACAJU ULTRAPASSA MARCA DE 100 MORTES POR COVID-19

09/06/20 - 07:43:32

A capital sergipana registrou nesta segunda-feira, 8, o número de 107 mortes por covid-19. Mas, não são números, são nomes, vidas que deixaram de existir e que entraram para as estatísticas de uma pandemia que, infelizmente, ainda não foi contida. É por essas vidas que já foram perdidas que a Prefeitura de Aracaju alerta para a gravidade dessa doença e reforça a necessidade de se manter o isolamento social.

O primeiro caso de covid-19 na capital sergipana foi registrado no dia 14 de março. Antes mesmo deste primeiro registro, medidas já estavam sendo tomadas para evitar que o vírus se propagasse rapidamente pela cidade e, consequentemente, houvesse o colapso do sistema de saúde. No entanto, a gravidade da doença, que ainda é minimizada por muitas pessoas, revelou sua primeira vítima fatal no município no dia 2 de abril.

“Queremos chamar a atenção da nossa população, de que a melhor medida a ser tomada ainda é o isolamento social, para que possamos conter a transmissão e disseminação do vírus e, desta forma, o serviço de saúde tenha condição de prestar um atendimento adequado para as pessoas que tenham necessidade, principalmente as que precisam de internação. É um momento que exige atenção e comprometimento de todos. Vidas foram perdidas e isso reforça, ainda mais, a urgência de mudança de postura por parte da população”, frisou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Diariamente, a Prefeitura informa o número de casos registrados, inclusive, especifica os dados por bairro, mais uma iniciativa para alertar a população de cada comunidade e manter a transparência, munindo os aracajuanos de informação, essencial para a conscientização.

“Fazendo uma análise dos números de casos por bairros em Aracaju, observamos que alguns já acumulam mais de 300 casos e, fazendo uma análise da primeira semana de junho, observamos que alguns bairros tiveram um aumento no número de casos novos acima de 30% e outros alta superior a 40%. Num comparativo com o índice de isolamento social nesses locais, fica claro que estava abaixo de 40%, que foi a média de isolamento social na última semana na capital”, ressaltou Waneska.

