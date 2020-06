Alese aprova Festival da Mandioca como Patrimônio Cultural Imaterial

09/06/20 - 14:24:15

Na Sessão Extraordinária Remota, realizada hoje, 9, pela Casa Legislativa, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei de nº 187 de 2019, de autoria do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), que declara o “Festival da Mandioca” como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe, o incluindo no calendário oficial de eventos do Governo de Sergipe.

Deputado defende a matéria ressaltando a importância do festival para a região do município de Lagarto. O Festival da Mandioca tornou-se tradição para os lagartenses e habitantes de cidades circunvizinhas. O cultivo da mandioca é considerada a mola propulsora da movimentação da economia local.

“Além de beneficiar a economia, a atividade turística gerada a partir do festival, apresenta-se como uma alternativa sustentável”, justificou. Desde a mudança de nome da festa junina da cidade, rebatizada como Festival da Mandioca o município recebe anualmente turistas e visitantes que chegam à cidade para aproveitar a programação festiva.

Economicamente vários setores produtivos da região de Lagarto são movimentados. Prestação de serviços, bares, restaurantes, mercado informal de trabalho, transporte e setores de hospedagem recebem um incremento financeiro muito importante para geração de emprego e renda durante o período do Festival da Mandioca.

A mandioca

Originária da América do Sul, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui um dos principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em desenvolvimento. Mais de 100 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com 10% da produção mundial (é o segundo maior produtor do mundo).

Foto: Embrapa-BR

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese