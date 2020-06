ASPRA/SE EMITE NOTA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DA RADIOPATRULHA

09/06/20 - 05:28:20

A ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DE SERGIPE, vem ao público sergipano externar IRRESTRITO e INCONDICIONAL apoio aos bravos policiais militares da RÁDIOPATRULHA que no desempenho de suas atividades, em vídeo amplamente difundido nas redes sociais nos últimos dias, demonstraram altíssimo nível de profissionalismo ao se defrontarem em mais uma ocorrência com alto nível de stress, envolvendo 3 profissionais da segurança pública e no mínimo 7 cidadãos que interviram numa busca pessoal a um homem numa calçada.

A ação do policial militar que faz a segurança da ocorrência (ficando de frente para o homem que faz a filmagem) demonstra o altíssimo preparo psicológico do mesmo ao tomar todas as medidas de segurança na empunhadura da pistola (o dedo indicador se manteve a todo momento na posição de segurança), logo em seguida dá continuidade à busca pessoal no cidadão abordado (tratando-o civilizadamente).

O policial militar que porta a arma longa, manteve-a a todo instante na posição sul, não levantando a mira da arma longa em momento algum para as pessoas envolvidas no fato, mas sempre atento à própria segurança, a segurança do cidadão abordado e dos demais companheiros de farda.

O terceiro policial militar teve que repelir a intervenção dos cidadãos no procedimento policial de forma mais enérgica, desempenhando este a função mais estratégica do atendimento da ocorrência, debelando a chance de perda do controle da atividade policial naquele momento, garantindo primeiro a segurança da guarnição e por conseguinte dos cidadãos envolvidos. Pois, para nós policiais que trabalhamos na atividade fim, na linha de frente da atividade policial, sabemos que é nesse momento tênue que separamos a evolução da ocorrência, que na ausência de imposição da autoridade policial que o Estado nos reveste, pode-se abrir uma lacuna de interpretação, os civis envolvidos vislumbrariam alguma chance de intimidarem a guarnição, não sendo descartada a possibilidade de tentarem agredir fisicamente os profissionais da segurança naquele momento, o que nesse caso poderia nos ofertar com um desfecho danoso no atendimento da ocorrência.

A ASPRA SERGIPE disponibiliza o seu staff judídico aos bravos policiais militares por entender que a própria atividade policial por si já é penosa para os profissionais que dedicam as suas próprias vidas pra defender nosso povo, mas que não encontra o IMPARCIAL tratamento devido pelo Estado e nem pelo nosso Comandante. Evidentemente provado que pessoas interviram numa ação do Estado, serão imediatamente denunciadas ao Ministério Público por esta entidade representativa. A inversão de valores dói em nossos brios, mas não nos fará desanimar no cumprimento de nossas missões, nossa fronte continuará erguida e nossa moral inabalada. Força e Honra bravos guerreiros, estamos ombro a ombro.

Cabo PM Isaías Silva

Presidente da ASPRA SERGIPE