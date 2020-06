Belivaldo diz que estratégia de isolamento não deu certo e que não vai adiantar feriado

09/06/20 - 13:00:08

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta terça-feira (09) que não irá adiantar mais feriados e, isso porque segundo ele, “a estratégia de isolamento não deu certo” e isso por conta da população que não se manteve em casa.

O anúncio foi feito pelo próprio Belivaldo, em seu programa nas redes sociais “Papo Reto”. O governador disse que as pessoas não respeitaram o isolamento. “Eu não vou mais adiantar feriado nenhum. Segundo o nosso monitoramento de taxas de isolamento social, essa estratégia não deu certo porque as pessoas não colaboram, pensam que é oportunidade para visitar a família, os amigos, quando a orientação é para ficar em casa”, disse o governador.

Belivaldo disse ainda que “o meu papel é conscientizar o cidadão da importância de ficar em casa, não ficar batendo perna pela rua sem necessidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, junto com a ajuda do Governo Federal com os respiradores, mas precisamos melhorar essa taxa de isolamento social”.

Ainda sobre o isolamento social, o governador disse que não é possível um “liberou geral” com um índice de 44% de isolamento. “Eu tenho aqui a nossa programação de criação de leitos que diz que até o final do mês teremos 210 leitos de UTI só no serviço público de saúde. O que não dá é para fazer um “liberou geral” com uma taxa de isolamento social de 44%, conforme constatamos ontem”.