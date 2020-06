Corregedoria-Geral realizará inspeções virtuais nas Promotorias de Justiça

09/06/20 - 10:50:17

A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Sergipe realizará, a partir desta terça-feira, 09, visualizações virtuais dos Sistemas do MPSE planejadas, para acompanhar a regularidade das atividades desempenhadas pelas Promotorias de Justiça durante o trabalho remoto integral (home office). A Corregedoria-Geral é um órgão orientador e fiscalizador das atribuições funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público e o acompanhamento da situação funcional dos promotores de Justiça está nos termos do disposto no artigo 123 da Lei Complementar Estadual nº 02/1990.

O MP está em trabalho remoto integral desde o dia 25 de março. O regime home office foi instituído por Portaria Conjunta expedida pelo procurador-geral de Justiça e pela corregedora-geral, que dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) nas Unidades do MPSE. Membros, servidores e estagiários do MP devem respeitar o horário de expediente ordinário (07h às 14h), exceto em casos urgentes ou excepcionais, cuja presença do membro ou servidor seja necessária.

“O acompanhamento sistemático tem o objetivo de aferir a regularidade das atividades desempenhadas pelos membros do Ministério Público e possíveis de execução na modalidade de trabalho remoto, especialmente a regularidade dos sistemas de uso nas promotorias de Justiça”, explicou a corregedora-geral Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg.

Ministério Público de Sergipe