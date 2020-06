CPI DETERMINA OITIVAS PARA INVESTIGAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES DE PREFEITO

09/06/20 - 12:20:01

Aconteceu na manhã desta terça-feira, 9, a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com a finalidade de investigar supostos atos ilícitos enumerados no Requerimento nº 001/2020, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Propriá, e consubstanciados em áudios atribuídos ao prefeito do município, Iokanaan Santana.

Na ocasião, os membros da CPI estiveram reunidos com o advogado da Casa Legislativa, João Bosco Freitas Lima, para analisar a legalidade dos passos iniciais da primeira reunião do inquérito, a exemplo da abertura, degravação dos áudios, notificações dos órgãos competentes e a identificação das pessoas que serão ouvidas.

Durante a sessão de hoje, presidida pela vereadora Dilma da Colônia (MDB), o relator vereador Heldes Guimarães (PSD) solicitou a oitiva de seis pessoas identificadas nos áudios. As mesmas serão notificadas nos próximos dias, por meio de ofício, e terão que prestar esclarecimentos à CPI, no dia 17 do mês corrente.

Segundo o advogado da Câmara, a CPI foi criada após requerimento de 1/3 da Casa Legislativa com a finalidade de investigar um suposto ato ilícito cometido pelo gestor municipal, através de áudios divulgados e de conhecimento de toda sociedade propriaense. A comissão investigará e remeterá ao Ministério o Público as suas conclusões, respeitando os princípios constitucionais aplicáveis.

Por ASCOM