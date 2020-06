Disposição para conscientização

09/06/20 - 00:01:33

Já na noite de domingo, ao fazer postagens no Twitter, o governador Belivaldo Chagas (PSD) praticamente anunciou que não iria flexibilizar em nada o Decreto que impede a abertura do comércio. Manteve dia 15 próximo como data para possível funcionamento de setores do comércio. Mas não está nada fácil que isso aconteça. O Governo insiste que só dará qualquer alívio para abertura de lojas se acontecer redução de pessoas afetadas em relação aos leitos de enfermagem e, principalmente, de UTI’s.

A população não demonstra preocupação com a expansão do vírus e vai às ruas. Sem máscaras, provocam aglomerações, sejam em filas de bancos, feiras livres e supermercados. O desleixo é da índole do brasileiro, mesmo que estejam bem visíveis no radar do Covid. E é difícil controlar, ou fazer entender. Mesmo com os números crescentes de casos, nada os faz mudar de comportamento. O boletim divulgado ontem pela Secretaria da Saúde é preocupante: são 439 novos casos e mais 17 mortes. Como a tendência tende a subir, Sergipe chegará a mais de 10 mil infectados hoje, o que pode asfixiar o sistema de saúde, que está acima de 80% em leitos de UTI.

Cidades do interior têm dividido com Aracaju o número de afetados e mortos, lógico dentro da proporção natural, mas se a demanda acontecer para os hospitais da capital, será um sufoco e terminará lotando até mesmo para atendimento geral, o que provocará o caos. Agora com o Santo Antônio e em seguida com o São João e São Pedro o fluxo pode aumentar, porque, com absoluta certeza serão realizadas festas, por mais legais que pareçam as lives. Apenas para dar um exemplo: Capela já se prepara para a Festa do Mastro. Lógico que será um Deus nos acuda, se não houver uma conscientização forte de que o isolamento social é o melhor e único remédio para a cura, mesmo que pareça enfadonho e angustiante.

Aliás, no fator orientação, para se iniciar o platô de descida, as associações empresariais bem que poderiam iniciar uma ampla campanha que ajudasse a manter a população em casa e colaborar decisivamente para a recuperação da economia, com abertura do comércio e demais segmentos importantes, a fim de manter empregos e evitar fechamentos definitivos e prováveis falências. É necessários que todos façam suas partes para salvar a empresários, lojistas, empregados e também o Estado, que sofre com queda na arrecadação.

A união de todos, com uma visão ampla das necessidades coletivas para solução de um problema que afeta a vida e salva a economia, tem que atuar firme para que se chegue ao que todos desejam: retornar à normalidade, sem hospitais cheios, cemitérios movimentados e muitas lágrimas.

Conselheiro na UTI

O conselheiro do Tribunal de Contas (TCE), Carlos Alberto Sobral, pegou o Covid-19 e está na UTI do Hospital Primavera, porque lhe faltou oxigenação. A informação é que o estado de saúde não é bom.

*** Carlos Alberto não usava máscaras e não demonstrava cuidados com o Covid-19. Desde a semana passada que ele não participa das sessões online.

Espécie de consultor

O conselheiro Carlos Alberto é uma espécie de “consultor” do TCE, porque conhece toda a legislação e sempre esclarece dúvidas dos seus colegas.

*** Ele deve se aposentar ainda este ano e, segundo um dos conselheiros, “fará muita falta quando sair”.

Decreto é mantido

Já era de se esperar: o governador Belivaldo Chagas (PSD) manteve o decreto que fecha o comércio e outras atividades econômicas em Sergipe, em razão do crescimento de pessoas infectadas.

*** Cidades do interior começam a preocupar e os acometidos pela doença estão vindo para Aracaju. Há receio de que haja um colapso no Sistema de Saúde.

Nenhum alívio

No domingo, através do Twitter, Belivaldo Chagas deixou claro que não haveria nenhum alívio em relação à flexibilização, como ficou subentendido na quinta-feira.

*** – Na última segunda-feira (01), eram 55%, hoje (domingo) já beira os 70%. Se continuarmos assim não haverá UTI suficiente. Fique em casa!

Isolamento social

Belivaldo antecipou no domingo que também é preocupante o dado que demonstra que temos o terceiro pior isolamento social do país, 37,2%.

*** Lembrou que “o ideal é que cheguemos pelo menos a 60%, para que os casos de coronavírus deixem de avançar”.

*** E fez um apelo: “precisamos reverter isso”!

Rogério critica

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diz que “Bolsonaro negligenciou e fez pouco caso do combate à pandemia”.

*** – Estamos solicitando ao TCU E também à comissão mista de Deputados e Senadores que façam a contagem dos números de mortes pela Covid-19.

*** Diz que a informação correta é um direito de todos os brasileiros.

Motéis estão vazios

Uma grande preocupação dos donos de motéis: o movimento está quase zero. Ninguém se arrisca a ir ao sexo nesse período de Covid-19, principalmente com “distanciamento obrigatório de dois metros”.

*** Dia dos namorados sempre teve fila de espera nas áreas dos motéis. Este ano não há perspectiva de boa frequência, mesmo com ofertas.

Doceria fecha

A mais famosa doceria de Aracaju, Casa Alemã, fechou duas lojas nos shoppings: uma no RioMar (a menor) e outra no Jardins (a maior).

*** Foram demitidos 40 servidores. Os proprietários guardam absoluto sigilo sobre isso.

Resposta simples

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que a resposta ao ex-deputado federal André Moura (PSC), que lhe fez duras críticas ontem, “é simples”.

*** Disse que “ficaria preocupado se recebesse elogios de André. Somos muito diferentes. O povo sabe e fez sua escolha na eleição”.

Questão de parcerias

Alessandro admitiu que “é natural que ocorra uma reunião da oposição ao ‘desgoverno de Edvaldo’, mas o Cidadania avalia com muita calma a definição de parcerias”.

*** E mais: “temos um compromisso claro com a renovação das práticas da política sergipana.”

Novo estatuto

Alessandro Vieira disse ainda que “o Cidadania aprovou um novo estatuto. Proibiu a reeleição na direção e Roberto Freire deve encerrar o mandato depois das eleições municipais”.

*** Considerou que Roberto Freire é um quadro extraordinário da política brasileira e também entendeu a necessidade de renovação.

Bem mais adiante

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que a decisão sobre escolha do vice de Edvaldo Nogueira deve ser “no tempo certo, lá na época das convenções.”

*** Admite que “o PSD tem grandes nomes. Katarina Feitosa e Jorginho Araújo são dois desses. Feliz do grupo que tem tantas opções.”

Sempre é bom lembrar

Fábio Mitidieri disse, ainda, que, sobre à vice, “é bom lembrar que Jorginho conta com o apoio da ampla maioria dos vereadores de Aracaju.”

*** – Isso mostra a ‘excelente relação’ que ele construiu com a Câmara e a aprovação da sua gestão à frente das pastas por onde passou, exaltou.

Ainda sem definição

O deputado federal Fábio Henrique (PFT), pré-candidato a prefeito por Nossa Senhora do Socorro, disse que não tem definição ainda de chapa majoritária em sua cidade. “Essa discussão será mais adiante.”

*** Fábio Henrique adianta, porém, que tem conversado com Maria da Taiçoca, uma liderança que caberia em qualquer chapa majoritária.

*** – Mas continuo insistindo que não é momento de falar de política, estou muito preocupado com a situação de Sergipe, disse Fábio Henrique.

Barra dos Coqueiros

Na Barra dos Coqueiros, Adailtinho, sobrinho do atual prefeito se desencompatibilizou da Secretaria Municipal de Turismo, o que foi confirmado até sair do decreto de exoneração.

*** A especulação é de que Adailtinho vai participar da chapa majoritária e as apostas maiores são de que ele sairá a prefeito.

Samuel a Federal

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) disse que está cuidando do Batalhão da Restauração e também da minha caminhada para Câmara Federal.

*** Sobre por qual partido disputará, Capitão Samuel foi rápido: “Pelo PSC nunca”. Disse que tem convites de siglas como PSB, Avante, DEM, PTB e PSL.

Um papo rápido

Tributo ao rei – O publicitário Maurício Pimentel fará amanhã a live “Detalhes de uma vida, Tributo ao Rei Roberto Carlos”.

Cestas de alimentos – Segundo Maurício, a live também tem um cunho social, “pois já arrecadou 50 cestas de alimentos que serão distribuídas entre os ambulantes.”

Começa a lotar – As UTI’s de hospitais privados estão praticamente lotadas. Praticamente já não suportam novos casos.

Dia dos Namorados – Dia dos Namorados mexe com o comércio local. Mas uma data boa de venda em que o comércio estará fechado.

Cortar cabelo – Barbearias estão reivindicando abertura com hora marcada e todas as exigências de higiene. Cortar cabelo passa a ser essencial.

Deu no Estadão – Entidades LGBT acionam STF para exigir fim de restrições à doação de sangue por homens gays.

Maior segurança – Para garantir a volta segura ao trabalho, muitas empresas estão fazendo testagem em massa dos funcionários.

Poder360 – Justiça suspende decretos de flexibilização de isolamento no Rio de Janeiro em razão do número de mortos.

Suposta tentativa – Ministro Celso de Melo prorroga por 30 dias inquérito sobre suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.