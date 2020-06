Educação Estadual divulga plataforma digital de apoio socioemocional para educadores

09/06/20 - 06:39:59

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura firmou parceria com o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e o Instituto Península, a partir da divulgação e acesso livre à Plataforma Digital Vivescer- Apoio Socioemocional aos Educadores em Tempos de Covid-19, um espaço de reflexões e troca de ideias sobre a profissão.

Vivescer – palavra criada pelo escritor Guimarães Rosa, que combina as palavras “viver” e “ser” – é uma plataforma 100% gratuita, desenvolvida por professores de diferentes estados do Brasil em um processo de criação colaborativa pilotado pelo Instituto Península.

Na plataforma estão disponíveis 4 cursos certificados, com 32 horas cada, que ajudam o professor a equilibrar mente, corpo e emoções e vincular-se ao seu propósito de vida. Além disso, há uma comunidade de suporte, na qual professores trocam experiências e materiais. Os cursos são autoinstrucionais e podem ser realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino no horário de sua preferência.

A ideia é levar, pela internet, um suporte aos educadores que estão em casa para conter o contágio do novo coronavírus (Covid-19). Um convite ao autoconhecimento, autocuidado e mudança de práticas, aliado a uma rede de suporte rica e sempre disponível.

Fonte e foto assessoria