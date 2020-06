Eleições serão adiadas

09/06/20 - 08:40:05

Já está praticamente decidido: por causa da pandemia do coronavírus, as eleições municipais não deverão acontecer em outubro. Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, existe “um certo consenso médico” para adiar o pleito por algumas semanas. Antes que prefeitos e vereadores se animassem com a hipótese de prorrogação dos mandatos, o ministro deixou claro que existe uma “preocupação democrática” para que as eleições ocorram ainda em 2020, evitando o prolongamento dos atuais mandatos. Ou seja, há “um certo consenso” para adiar a disputa, porém existe uma preocupação de realizá-la ainda este ano, o que significa dizer que, mesmo de forma on-line, a campanha vai para as ruas logo após as convenções, marcadas para o período de 20 de julho e 5 de agosto. Aguardemos, portanto!

Assunto proibido

Perde tempo quem tenta conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) sobre as eleições em Aracaju. Sempre que é questionado sobre o tema ele esquiva-se, afirmando que o momento é de atenção ao combate ao coronavírus. Mas, mesmo dizendo que o pleito está fora de seu radar, o pedetista fustiga os adversários: “Enquanto a oposição pensa em eleição e em votos, eu penso em salvar vidas”. Então, tá!

Escolha técnica

A química industrial Lúcia Calumby Barreto de Macedo é a nova presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). Esta é a primeira vez que uma mulher ocupa a presidência do órgão, fundado há 97 anos. Atual diretora técnica do instituto, Lúcia Calumby é servidora do ITPS há 30 anos. Ela substituirá o engenheiro químico Kaká Andrade (PSD), que deixou o cargo para disputar a prefeitura de Canindé do São Francisco. Ah, bom!

Veneno na mesa

A abobrinha é o alimento com mais resíduos de agrotóxicos. Estudo da Avisa revela que entre as amostras de abobrinha, 48% foram consideradas insatisfatórias, 45% por terem ingredientes ativos não autorizados. O levantamento também constatou excesso de veneno no feijão, alface, fubá de milho, tomate e uva. Com tanto agrotóxico na lavoura, o difícil é descobrir qual alimento não está envenenado. Homem, vôte!

Quarentena mantida

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) reeditou, ontem, o decreto mantendo o isolamento social em Sergipe até o próximo dia 15. O objetivo é conter a propagação da Covid-19. Ao anunciar a manutenção da quarentena, Chagas alertou para o risco de o sistema hospitalar colapsar nos próximos dias. Segundo ele, se a taxa de isolamento social em Sergipe permanecer baixa – hoje não chega a 40% – o risco de faltar leitos de UTI é muito grande. Belivaldo deixou transparecer que só relaxará o isolamento social quando a pressão na rede hospitalar for reduzida. Misericórdia!

Carta condenada

A Adufs, entidade que representa os professores da Universidade Federal de Sergipe, repudiou a carta em apoio ao ministro da Educação, Abraham Weintraub. A correspondência foi assinada por educadores de um tal movimento intitulado “Docentes Pela Liberdade”. Da UFS, assinaram a carta apenas as professoras Brancilene Santos de Araújo e Denise Leal Fontes Albano Leopoldo, esta última candidata a reitora da instituição. A Dufs lembrou que “a nossa luta cotidiana é contra o fascismo, por liberdades democráticas e pela autonomia universitária”. Muito bem!

Desconfiados

Dois em cada 10 brasileiros vítimas de crimes e ofensas, como agressões, discriminação e furtos, procuraram a Polícia para registrar a ocorrência. Pesquisa do Ministério da Justiça revela que aproximadamente 80% dos entrevistados confiam pouco ou não confiam na polícia. Segundo o estudo, os casos em que as vítimas procuram menos a Polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e agressões (17,2%). Danôsse!

Sessão virtual

Os deputados estaduais se reúnem virtualmente, nesta terça-feira, para apreciar projetos do governo de Sergipe. Entre eles, destaca-se o que amplia, excepcionalmente, o prazo de pagamento e parcelamento do IPVA relativo ao exercício de 2020. De autoria do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), também será votada a propositura considerando o “Festival da Mandioca” como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. Marminino!

Impostos em excesso

Enquanto a classe política escusa-se em discutir uma reforma tributária, o cidadão usa mais de 40% da sua renda somente para pagar tributos. Este percentual é um indicativo de que a carga tributária é excessiva, penalizando os trabalhadores e o setor produtivo. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, quem ganha entre R$ 3 mil a R$ 10 mil paga a maior carga de impostos, 42,62% da renda. Isso faz lembrar aquele velho adágio: plante e coma, senão o governo toma. Crendeuspai!

Comunista otimistas

O fato de ter perdido o prefeito Edvaldo Nogueira para o PDT não desanimou a turma do PCdoB. Segundo o vereador aracajuano professor Bittencourt, a legenda deve lançar 36 candidatos à Câmara municipal, com amplas chances de eleger dois deles. O comunista calcula que o partido elegerá o 1º vereador com cerca de 11 mil votos. Em 2016, o PCdoB elegeu o próprio Bittencourt, com 2.287 votos, e Isac, com 4.428 votos, sendo que este se transferiu para o PDT. Aff Maria!

Teje preso

A Polícia Civil de Sergipe amanheceu, hoje, prendendo gente. Já foram engaiolados o vereador de Capela, Adaltro Sukita (PTN), que é irmão do ex-prefeito Manoel Sukita, e um empresário. Também com prisão preventiva decretada, outro empresário deve ser apresentar à Polícia a qualquer momento. O trio é acusado de fraudar possíveis cursos e simular eventos para pagar gratificações e diárias aos servidores comissionados da Câmara de Capela, que recebiam certificados por eventos que não aconteciam. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de janeiro de 1917.