Fernando Mota deixa Presidência do Banese e Ademário Alves deve assumir em seu lugar

09/06/20 - 19:18:37

O governador Belivaldo Chagas anunciou ontem que o presidente do Banese, Fernando Mota, lhe comunicou que não pretende mais continuar na direção do Banco e que vai encerrar suas atividades no serviço público. Entendi, aceitei e agradeci pelos excelentes serviços prestados pelo presidente.

Fernando Mota estava no seu terceiro mandato consecutivo.

Em seu lugar, deverá assumir a presidência do Banco do Estado de Sergipe, o ex-secretário da Fazenda Ademario Alves, atual superintendente executivo da Secretaria Geral de Governo. Ademario é um jovem profissional de carreira do BNB, e está à disposição do Governo desde 2018.