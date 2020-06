GUALBERTO REAFIRMA SUA POSIÇÃO CONTRÁRIA À SAÍDA DE SERGIPE DO CONSÓRCIO DO NE

09/06/20 - 13:49:23

Deputados de oposição em Sergipe apresentaram na Assembleia Legislativa recentemente um Projeto de Lei (PL) que tem o objetivo de retirar o estado da condição de membro do Consórcio Nordeste, uma entidade formalizada para buscar soluções viáveis para vários setores produtivos da região. Mesmo não sendo colocado em votação ainda o referido projeto, o deputado estadual Francisco Gualberto (PT) já adianta sua posição contrária à proposta.

“Com todo o respeito aos autores e a quem concorda com o projeto, digo que é preciso perceber que vivemos um momento muito difícil economicamente e politicamente, principalmente do ponto de vista orçamentário por conta dessa pandemia. Assim sendo, a menos que exista um motivo claramente justificável, eu antecipo minha posição de não concordar com o isolamento do Estado de Sergipe em relação aos demais estados do Nordeste”, disse, elogiando ações do Consórcio Nordeste em aspectos diferenciados da política.

Francisco Gualberto, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, considera o Consórcio importante, não somente na área econômica e política, como também na ações efetivas de combate ao coronavírus na região. “Muitos assuntos são tratados coletivamente por governadores, e não apenas por um governador sozinho. O governo de Sergipe sozinho não terá peso para isoladamente tratar de determinados temas. Como nenhum outro governador terá”, disse o parlamentar.

“Se esse PL entrar em pauta, e quando entrar, quero dizer que, exceto que surja um assunto ou algo que justifique uma mudança de pensamento, reafirmo meu pensamento de que não podemos isolar o estado de Sergipe através de sua retirada do Consórcio”, adiantou Gualberto. Sobre a comissão que vem sendo constituída por parlamentares nordestinos para supostamente fiscalizar ações do Consórcio, Gualberto prefere não comentar nada.

Por Gilson Sousa