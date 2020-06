Hemose inicia ‘Semana do Doador’ para estimular ato de doar

A atividade marca o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho

Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) deu início nesta segunda-feira(08), à ‘Semana do Doador’. A atividade que marca o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho, pretende reforçar a importância do ato humanitário para salvar vidas e restabelecer os estoques de sangues para atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar.

De acordo com a superintendente do Hemose, Erivalda Barreto, a ação tem como finalidade destacar o apoio de todos os voluntários engajados com a causa. “Este ano por causa da pandemia do coronavírus as homenagens serão de forma mais limitada. Queremos a gradecer a todos os doadores que diariamente saem de suas residências e vem até o hemocentro, ajudar os pacientes que precisam de sangue”, ressaltou a gestora.

Nesta segunda- feira, 8, o Hemocentro recebeu a primeira ação da Semana do Doador, a campanha da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) com a adesão de mais de 20 guardas dos sangues O, A e B positivo e negativo.“Entendemos que estamos todos passando por um momento crítico por causa da pandemia, por isso a Guarda Municipal cumprindo sua função social se disponibiliza em colaborar sempre. É muito prazeroso sabermos que vidas estão sendo salvas com essa doação coletiva que reúne diversos grupamentos”, relatou Rogério Cesar Santos, assessor de comunicação da GMA.

A Guarda Municipal e doadora universal, Sherlane Cristina Marques da Silva, participou da ação solidária. “Sempre que posso estou doando, sei da importância que tem o sangue O negativo. Eu e meus colegas estamos aqui cumprindo o nosso papel no exercício de cidadania com o próximo”, frisou.

Critérios

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos. O Hemose funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, os telefones para informação e agendamento da doação de sangue são: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria