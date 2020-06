MRV investirá mais de R$ 148 milhões no município de Aracaju

09/06/20 - 10:55:40

Este montante será utilizado, nos próximos meses, para a construção de empreendimentos e melhorias na infraestrutura urbana da cidade.

A MRV, plataforma de soluções habitacionais presente em mais de 160 cidades brasileiras, acaba de anunciar o investimento de mais de R$ 148 milhões em Aracaju. Este montante será para a construção de três novos empreendimentos, que serão lançados nos próximos meses, e para obras e melhorias na infraestrutura da vizinhança dos condomínios, como novas vias de acesso na região, revitalização da faixa de preservação, passeios, iluminação pública, sinalização viária, paisagismo, extensões de rede de abastecimento de água e esgoto.

Segundo Bruno Magalhaes Peixoto Sousa, gestor de vendas da companhia em Sergipe, ao todo serão 1.444 unidades. Com estes novos lançamentos, a empresa estima movimentar o mercado de trabalho com o envolvimento de 400 profissionais nos canteiros de obras. “O primeiro condomínio fechado será lançado ainda este ano. O Praia de Atalaia terá 404 unidades e será construído no Centro Administrativo. Além desses investimentos, também reformamos nossa loja (Av. Tancredo Neves, s/n°) para melhor atender o público, após este período de distanciamento”, fala o executivo.

Mercado neste momento

Há nove anos em Sergipe, a companhia conta com dois empreendimentos à venda em Aracaju, Parque Alameda Real (Região Marivan) e Parque Alameda da Costa (Barra dos Coqueiros).

“A casa ganhou uma importância maior em nossas vidas, pois é o local mais seguro para estarmos neste momento de pandemia. Por isso, continuamos com o nosso propósito de construir sonhos. Para aqueles que querem sair do aluguel ou comprar um imóvel como investimento, nós preparos uma plataforma de venda digital que possibilita o cliente realize todo o processo de compra de um apartamento sem sair de cada. Tudo, acompanhado, remotamente, por corretores e com diversas facilidades comerciais”, explica Bruno, que exemplifica as condições especiais ofertas, como: “descontos de até R$ 5 mil, entrada em até 60 vezes, isenção de INCC, seguro prestamista e seguro bonificado, documentação grátis (ITBI e registro)”.

Além disso, de acordo com Bruno, há hoje no país fatores que colaboram com aqueles que desejam comprar um imóvel, como inflação controlada, juros dos bancos baixos e opções variadas de financiamento. “A Caixa Econômica Federal anunciou, em abril, outras medidas que estimula o mercado, como a liberação de R$ 43 bilhões para o financiamento da casa própria, que somam aos mais de R$ 111 bilhões divulgados anteriormente, carência de seis meses para novos contratos imobiliários de pessoas físicas e taxa de juros mais baixa”, completa o executivo.

Para acessar a plataforma, entre no site www.mrv.com.br, ou Whatsapp (31) 9900 9000.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.

Da assessoria