PMA reutilizará equipamentos do Hospital de Campanha na maternidade do 17 de Março

09/06/20 - 07:29:07

A Prefeitura de Aracaju reutilizará cerca de 4,5 milhões de reais em equipamentos e acessórios hospitalares adquiridos para o Hospital de Campanha (HCamp) Cleovansóstenes Pereira Aguiar na maternidade municipal que está sendo construída no bairro 17 de Março. Assim que a crise sanitária decorrente do coronavírus for ultrapassada os objetos serão devidamente desinfetados e transferidos para continuar servindo à população aracajuana.

Tratam-se de centenas de itens, como macas, monitores multiparâmetro, negatoscópios, ventiladores pulmonares, computadores, cadeiras, mesas, estantes, geladeiras, purificadores de água, entre outros, que estarão disponíveis para uso assim que a obra de construção da maternidade for concluída, e representarão uma parte significativa dos instrumentos necessários para o funcionamento da nova unidade hospital.

O objetivo da administração ao reaproveitar todo esse material é garantir o uso eficaz do dinheiro dos contribuintes. “É importante destacar que praticamente todos os materiais que estão equipando o hospital de campanha, atualmente, de mobiliário a equipamentos médico-hospitalares, passarão por um processo de desinfecção para que possamos reutilizá-los na maternidade do bairro 17 de Março. Essa otimização de recursos está em consonância com a economicidade praticada pela Prefeitura, desde o início da gestão”, explica a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

O projeto global de construção da maternidade no bairro da zona de expansão avança em ritmo satisfatório e a parte predial já chega a 45% de execução. Os quatro pavimentos já foram erguidos e atualmente, cerca de 60 operários atuam na complementação do sistema de tubulação subterrânea.

A maternidade ocupa uma área de 7.589,92 m² onde passarão a funcionar salas cirúrgicas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dezenas de leitos neonatais destinados a atender crianças nos primeiros dias de vida e que careçam de cuidados específicos; 50 alojamentos para as mães e os bebês; duas salas cirúrgicas com três leitos de recuperação pós-anestésica, entre outros. Na área externa, haverá um estacionamento com capacidade para 95 veículos, com três vagas exclusivas

Por Tirzah Braga