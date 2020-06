Projeto de Lei de indicação do Capitão Samuel prorrogará o pagamento do IPVA

Durante a sessão remota da Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe) desta terça-feira, 09, o deputado Capitão Samuel Barreto fez um pronunciamento sobre o projeto de lei que foi aprovado hoje e que estende o prazo do Pagamento do IPVA.

Vale lembrar que o projeto, que está sendo transformado em lei, foi fruto da vontade do governador do estado, mas é proveniente e de um projeto de indicação feita pelo deputado Capitão Samuel no mês passado.

O deputado Capitão Samuel parabeniza o governo do estado pela iniciativa. “Quero parabenizamos o governo por compreender a necessidades dos condutores neste momento de crise por conta da pandemia do covid-19”, ressalta.

