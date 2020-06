SEMANA DO TURISMO ENTRARÁ NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

09/06/20 - 14:30:59

Aprovado na manhã desta terça-feira, 09, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei Ordinária nº 297, de autoria da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), que institui a “Semana do Turismo”.

De acordo com o PL, a comemoração será realizada sempre na última semana do mês de setembro, e tem como objetivo discutir, promover e apoiar ações que incentivem a importância e o valor do turismo no estado. Além disso, no art.3º afirma que a Casa Legislativa deve promover um evento para celebrar e discutir ações de valorização e incentivo ao turismo estadual.

Segundo a justificativa do PL, em Sergipe, a atividade gera 12 mil empregos entre diretos e indiretos, e tem em Aracaju sua principal estrutura hoteleira que reúne novos e modernos hotéis, gastronomia, inclusive com bons restaurantes e lazer com museus, parques e praias, que são fatores decisivos para a capital ser o principal destino de turistas que visitam o estado.

“Nosso estado possui uma boa infraestrutura turística, um moderno equipamento hoteleiro, mão de obra capacitada para receber bem o turista, mas infelizmente o turismo deveria receber mais apoio em todos os sentidos na profissionalização, investimentos em promoção e divulgação do destino e parcerias público-privadas”, ressaltou a parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/sosergipe.com.br