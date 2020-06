SENADORA MARIA DO CARMO DESMENTE QUE SEJA CANDIDATA A VICE-PREFEITA

09/06/20 - 22:48:44

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) negou a possibilidade ventilada no portal Lagarto Notícias, de que seria candidata a vice-prefeita de Aracaju, nas eleições de 2020, numa chapa encabeçada pelo ex-deputado federal Valadares Filho (PSB).

– Isso é invenção, todo mundo sabe que o Democratas tem candidatura própria e que estaremos concorrendo à Prefeitura de Aracaju com a delegada Georlize Teles, uma mulher forte, séria, trabalhadora, que tem compromissos com seu povo e com Aracaju e que tem tido seu nome muito bem aceito, esclareceu a senadora.

A senadora Maria do Carmo disse ainda que tem “um mandato no Senado Federal até 2023 e até lá continuarei assegurando benefícios e representando nosso Estado (Sergipe), na certeza de que Georlize será uma excelente parceira na articulação de soluções para Aracaju”.

– O Democratas está muito coeso, fortalecido e temos uma pré-campanha em andamento, que está crescendo e que certamente fará bons nomes, tanto na capital quanto no interior”, concluiu a senadora.