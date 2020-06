Socorro desenvolve projeto para atender futuras mamães do município

09/06/20 - 05:38:16

O projeto Gestar com Saúde tem o objetivo de desenvolver ações de sensibilização em saúde materno-infantil com foco no período gestacional.

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dando continuidade ao Projeto de Saúde da Mulher, criou mais uma ação para levar saúde às mulheres do município. A ação se chama Projeto Gestar Com Saúde e tem como objetivo desenvolver ações de sensibilização em saúde materno-infantil com foco no período gestacional. O projeto conta com uma rede de apoio para todas as gestantes de Socorro.

O projeto foi idealizado recentemente pela enfermeira obstetra, Rani Kelle, e inicialmente seria implantado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e desenvolvido pelas equipes de saúde através de atividades educativas com as gestantes, no entanto a pandemia do novo coronavírus não permitiu o início das atividades nas UBS.

Apesar disso, o projeto não ficou parado, muito pelo contrário, este foi estendido para os canais de comunicação e para as redes sociais para garantir a saúde das gestantes do município. Nesses canais, as gestantes podem agendar seus exames ultrassonográficos, tirar suas dúvidas e ficar por dentro de muitos assuntos relacionados à gestação.

A idealizadora do projeto, Rani Kelle, falou das estratégias e da importância da ação. “É de grande importância buscar estratégias que conduzam essas mulheres aos serviços de saúde para acompanhamento do binômio e além disso também compreender a gestação como um momento de múltiplas modificações, que demanda atenção, cuidado, respeito e muito conhecimento. Esse é o princípio basal do Gestar com Saúde”, declarou.

Amanda é mamãe de primeira viagem e está com 26 semanas de gestação e, depois de ser atendida através do projeto, agradeceu o ótimo atendimento que recebeu e parabenizou a todos envolvidos no programa. “Até agora só tenho a agradecer ao projeto pois estava perdida em meio as consultas que não tive, entrei em contato através das redes sociais do projeto e fui respondida bem rápido, tive minha consulta marcada e minhas dúvidas tiradas. Parabenizo a todos os envolvidos nesse projeto, que possam crescer mais na nossa comunidade e que outras mamães, assim como eu também, sejam atendidas”, comentou.

Para as futuras mamães poderem participar, basta entrar em contato com os canais de comunicação, pelo número (79) 99644-0147 ou pela página do Instagram @gestarcomsaude.socorro. Uma equipe multiprofissional está disponível para atender à todas, com enfermeiras obstétricas, enfermeiros generalistas, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes social, profissionais de educação física, odontólogos, doulas e advogados para orientar as gestantes.

Por: Janaína Costa (estagiária) sob supervisão