RUAS NO CENTRO DE ARACAJU SÃO INTERDITADAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO

10/06/20 - 08:04:03

Desde o inicio da manhã desta quarta-feira (10), as ruas José do Prado Franco, Florentino Menezes, Santa Rosa e Apulcro Mota, localizadas no centro de Aracaju, foram fechadas.

A ação conjunta entre a prefeitura da capital e o governo do estado denominada “freio de arrumação”, visa evitar aglomerações e diminuir a propagação do novo coronavírus e conta com a participação da PM, GMA e SMTT e Procon.

A ação tem ainda o objetivo de tentar aumentar a taxa de isolamento social, que na região foi de 36,4% na última terça-feira (9). O índice é considerado muito baixo, assim como o de toda a capital, que é de 39%. A taxa ideal é de é de 70%.

As informações são de que a ação deve continuar durante todo o dia e envolve 50 agentes da GMA, além da Defesa Civil, do Procon, da Polícia Militar e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Isso terminou por gerar muita reclamação por parte de comerciantes e populares.