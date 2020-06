ALBERTO MACEDO É O PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE AIRTON MARTINS NA BARRA

10/06/20 - 16:13:11

O prefeito do município de Barra dos Coqueiros, Ailton Martins (MDB), anunciou na tarde desta quarta-feira (10) o nome de seu pré-candidato para ser seu sucessor.

Airton Martins reuniu a imprensa e amigos e disse que o vereador Alberto Macedo (PSD), será o pré-candidato a prefeito com seu apoio e de seu agrupamento.

Trajetória de Alberto Macedo – nos últimos 16 meses Alberto adentrou-se por todos os cantos da cidade, fazendo um trabalho aqui, outro ali e foi galgando bons números a seu favor. Este ano, por exemplo, Alberto ultrapassou todos os pré-candidatos internos do grupo do prefeito, inclusive o favorito da oposição em todas as pesquisas realizadas para consumo interno. Nas sondagens realizadas meses atrás, havia uma progressão generosa a favor do nome de Alberto.

Alberto quando foi prefeito, o seu vice era o hoje Deputado estadual Adailton Martins, irmão de Airton. Presidiu duas vezes a Câmara de Vereadores durante o segundo mandato de Airton, manteve um bom relacionamento entre os poderes Legislativo e o Executivo. Daí não houve dificuldade para Airton anunciar Alberto como seu pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020.

Com informações do radialista Alex Carvalho, do Liberdade sem Censura