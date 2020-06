Alese aprova liberação de testes para abrigos e casas de apoio a idosos

10/06/20 - 13:16:56

A pauta de votação da sessão remota desta quarta-feira, 10, na Assembleia Legislativa de Sergipe, contou com uma Indicação de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB), voltada para a saúde dos idosos durante a pandemia do novo coronavírus. Na propositura, ela solicita ao governador Belivaldo Chagas, que todos os idosos residentes em asilos e casas de apoio (públicos e privados), sejam testados para a detecção de possíveis casos de Covid-19.

A parlamentar também solicita a adoção de ações educativas e de prevenção junto a essa população considerada de risco, a exemplo da distribuição de máscaras e álcool gel, no âmbito do Estado de Sergipe.

“Essas instituições não têm recursos e as pessoas que vivem ou trabalham nelas estão angustiadas porque não têm acesso ao teste. São homens e mulheres em situação de fragilidade que precisam do apoio do poder público”, entende a deputada lembrando que os idosos estão entre os que correm mais risco de serem contaminados pelo novo coronavírus, dada a dificuldade de controlar quadros virais”, ressalta.

Indicação

No texto da Indicação nº 253/2020, Maria Mendonça destaca a situação de calamidade pública formada com a proliferação da Covid-19 em âmbito mundial e agora no estado de Sergipe e a necessidade do isolamento social no sentido de evitar o contágio da doença, causada pelo novo coronavírus.

E que a população idosa se afigura como uma das que mais possuem riscos de vida no contágio com a Covid-19 e a pandemia do novo coronavírus se expande rapidamente afetando com maior gravidade os idosos, bem como, dados obtidos a partir do surto inicial na China e mais tarde na Itália, mostram que os infectados com menos de 60 anos têm um risco baixo, embora não seja nula a morte por Covid-19.

“Dada a dificuldade que os idosos têm para controlar a infecção viral, a melhor opção é, desde o início, evitar que sejam infectados. Os idosos que moram em asilos estão mais propensos a terem uma infecção em massa e o Estado tem o dever de agir dando todas as condições de uma vida digna”, entende a deputada Maria Mendonça.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

