Batalhão da Restauração conduz mais um dependente químico para o tratamento

10/06/20 - 13:29:50

Na manhã desta quarta-feira, 10, a Assistente Social do Batalhão da Restauração, Cynthia Costa, acompanhou mais um dependente químico para o tratamento contra as drogas. Desta vez, o residente foi conduzido para a Comunidade Terapêutica Pai Eterno, localizada em Arapiraca- Alagoas.

Cada residente tem um perfil, onde alguns deles não podem ser recebidos no Batalhão da Restauração. Os motivos são diversos, seja pela falta da documentação necessária, quando saem da instituição por justa causa; quando não têm condições financeiras para fazer os exames médicos essenciais ou quando precisam sair do local onde moram com urgente por ameaças externas e não dá tempo pra fazer os procedimentos para entrar no batalhão. Mesmo assim, ninguém deixa de ser acolhido pela equipe técnica.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria