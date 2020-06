CORPUS CHRISTI TERÁ MISSA COM DOM JOÃO, PROCISSÃO E BÊNÇÃO NA COLINA

10/06/20 - 14:09:46

O arcebispo metropolitano, dom João José Costa, preside, nesta quinta-feira (11), às 7h, a Solenidade do Corpo e do Sangue de Jesus, no espaço provisório da Catedral de Aracaju (rua Propriá, 222, Centro). Sem a participação de fiéis, a cerimônia ocorrerá de acordo com as regras sanitárias de distanciamento e segurança.

Logo após, a Santa Missa, o Santíssimo Sacramento será conduzido por dom João em um carro aberto do Corpo de Bombeiros, passando por diversas ruas da capital, culminando na Colina de Santo Antônio, com a Bênção. Não haverá carreata. Os fiéis são convidados a acompanhar esse momento sublime “com o olhar e com o coração”, de suas casas.

A Solenidade de Corpus Christi poderá ser acompanhada pela Rádio Cultura, em AM670, e ainda pelo aplicativo e redes sociais da emissora e da Arquidiocese.

Confira o roteiro da Procissão:

Rua Propriá, Rua Arauá, Av. Barão de Maruim, Av. Ivo do Prado, Av.Beira Mar, Av. Jornalista João Santana,Av. Pedro Valadares, Av. Acrísio Cruz, Av. Anísio Azevedo, Rua Cedro,Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Av. Carlos Firpo, Av. João Ribeiro e Colina do Santo Antônio.

