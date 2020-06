Datas da discórdia

10/06/20 - 08:24:09

Em política tudo é motivo para discordância. Agora mesmo estamos assistindo um debate sobre quando devem ser realizadas as eleições municipais. Diante da imobilidade do cidadão causada pela Covid-19, a Justiça Eleitoral está quase convencida qu

A depender do que pensa o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, pode nevar em Carira, localizado no sertão de Sergipe. O militar jura que o Nordeste do Brasil acompanha o inverno do Hemisfério Norte, que tem início no final de dezembro. Alguém precisa dizer ao gajo que as mais altas temperaturas da nossa Região ocorrem justamente no final do ano. Portanto, quem acreditar no general que se prepare para o inverno nórdico, com temperaturas de até 20 graus negativos. É lamentável que o comando da luta contra a Covid-19 esteja nas mãos de um general que desconhece o Brasil. Só pedindo socorro ao atabalhoado sargento Garcia, aquele militar idiota que vive a perseguir o Zorro. Desconjuro!

Vai nevar em Carira

A depender do que pensa o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, pode nevar em Carira, localizado no sertão de Sergipe. O militar jura que o Nordeste do Brasil acompanha o inverno do Hemisfério Norte, que tem início no final de dezembro. Alguém precisa dizer ao gajo que as mais altas temperaturas da nossa Região ocorrem justamente no final do ano. Portanto, quem acreditar no general que se prepare para o inverno nórdico, com temperaturas de até 20 graus negativos. É lamentável que o comando da luta contra a Covid-19 esteja nas mãos de um general que desconhece o Brasil. Só pedindo socorro ao atabalhoado sargento Garcia. Desconjuro!

Pediu o boné

E Fernando Mota deixou a presidência do Banese. Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), o distinto o procurou para pedir o boné: “Entendi, aceitei e agradeci pelos excelentes serviços prestados”, afirmou o pessedista. Para o lugar de Mota vai funcionário do BNB Ademário Alves, ex-secretário estadual da Fazenda e atual superintendente executivo da Secretaria Geral de Governo. Fernando Mota estava na presidência do banco estatal desde 2014. Marminino!

É fake news

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) desmentiu que pretenda ser candidata a vice-prefeita de Aracaju. “Isso é invenção”, afirma a demista, garantindo que o DEM terá candidatura próprio à Prefeitura da capital. Segundo a fake news propagada por um site do interior, dona Maria seria parceira de chapa do prefeiturável Valadares Filho (PSB). Após desmentir a lorota, a senadora lembrou que o seu mandato vai até 2023 e ela pretende cumpri-lo até o fim. Ôxe!

Punido no bolso

A Justiça multou o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) em R$ 5 mil porque ele propagou pelas redes sociais uma enquete eleitoral considerada falsa. A consulta popular divulgada pelo petebista o colocava em melhor performance do que a delegada e prefeiturável Danielle Garcia (Cidadania). Para não ter que desembolsar a grana, Rodrigo vai recorrer contra a decisão do magistrado José Pereira Neto, alegando que publicou a enquete de boa fé. Ah, bom!

Polícia na porta

A família Sukita precisa tomar um banho de sal grosso. Quando não é o ex-prefeito Manoel Sukita quem passa férias na cadeia, é o irmão dele, vereador capelense Adaltro Sukita. O parlamentar foi engaiolado, ontem, sob a acusação de, enquanto presidente da Câmara de Capela, ter forjado cursos e eventos para embolsar o dinheiro público. Que feio! Sob a mesma acusação, dois empresários também estão vendo o sol nascer quadrado. Misericórdia!

Peito aberto

É cada vez mais visível que os sergipanos decidiram encarar o mortal coronavírus de peito aberto. Prova disso são baixos os índices de isolamento social. Sergipe tem os piores do Nordeste. Na última segunda-feira, a taxa medida no estado era de apenas 37,5%, quando o ideal para conter a pandemia é de 70% ou mais. Enquanto as pessoas desrespeitam a quarentena, a Covid-19 segue matando sem dó nem piedade. Oficialmente, Sergipe já tem 10.126 infectados e 252 óbitos. Apenas de segunda-feira para ontem, a doença matou 18 pessoas no estado. Só Jesus na causa. Ó Céus!

Babado forte

Nem a pandemia da Covid-19 diminuiu a temperatura política em Lagarto, onde o disse-me-disse parece ter sentado praça. Sentindo-se atingido em sua honra, o prefeiturável Sérgio Reis (MDB) emitiu nota para desmentir “mais uma fake news dos nossos adversários”, com acusações graves contra ele e o vereador Alex Dentinho (PRB). Reis promete denunciar à Polícia os responsáveis pelas calúnias porque, dessa vez, “eles foram longe demais”. Homem, vôte!

Agora vai!

A depender do prefeiturável Márcio Macedo (PT), Aracaju vai se transformar num pedacinho do paraíso aqui na terra. Entusiasmado, o moço afirma que a capital tem um legado de desenvolvimento social, de inclusão e de obras nos quatro cantos da cidade. Para que ninguém fique em dúvida sobre os autores dessa façanha, Macedo lembra que este legado é dos governos do PT, que ele promete trazer de volta, com uma gestão moderna, pois está “motivado e preparado”. Vixe!

Sem feriadão

Quem estiver sonhando com um feriadão neste próximo final de semana pode ir tirando o cavalinho da chuva. O governador Belivaldo Chagas (PSD) já disse que não vai decretar ponto facultativo na próxima sexta-feira, pois essa estratégia não deu certo: “As pessoas não colaboram, pensam que é oportunidade para visitar a família e os amigos, quando a orientação é para ficar em casa”, se queixa o pessedista. Portanto, depois do feriado de Corpus Christi, que acontecerá amanhã, tudo voltará ao normal na terra do cacique Serigy. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 31 de julho de 1892.

e é melhor adiar o pleito, de outubro para dezembro deste ano. No Congresso há os que concordam, mas tem muita gente querendo prorrogar os mandatos dos prefeitos e vereadores para o distante 2022. Malandragem! Contrário a tudo isso, o Ministério Público Eleitoral prega que as eleições ocorram nos dias 4 e 25 de outubro, conforme prevê o calendário eleitoral. Pelo visto, essa discussão deve se alongar por um bom tempo, como se para o povo importasse qual a data exata para ir às urnas exercer o direito democrático do voto. Certo mesmo estava quem disse que política é invenção do diabo. Crendeuspai!

