Dj Henrique fará live solidária para arrecadar alimentos e ajudar DJs

10/06/20 - 15:18:11

O primeiro segmento a parar com a pandemia do Covid-19 foi o de eventos e deverá ser o último a retornar às atividades. Dentre tantos profissionais da área, existem alguns djs que vivem exclusivamente da música e que estão passando grandes dificuldades. Isso fez com que o sergipano DJ Henrique resolvesse realizar uma live solidária, que acontecerá nesse sábado (dia 13), a partir das 17h, para arrecadar alimentos para os colegas Djs.

“São profissionais que sempre levaram alegria e entretenimento para as pessoas e que agora estão precisando de uma ajuda”, defendeu Dj Henrique. A live ‘DJ Henrique na piscina’ terá três horas de duração e será transmitida pelo Instagram @djhenriquese e pelo canal do próprio dj no YouTube, se você já quiser se inscrever, é só acessar https://www.youtube.com/channel/UCiquxI-3Ou1pHP1xuP2y9YQ?sub_confirmation=1 .

“De início, pensei em proporcionar um final de tarde diferente para os meus vizinhos, com muitas surpresas e boas músicas. Depois, pensei que esse momento precisava ter um objetivo que fosse fazer o bem, e nada mais justo que seja para os DJs que estão com sérias necessidades. Comecei falando com alguns vizinhos da minha proposta e fui sugerido fazer uma arrecadação entre eles para montar cestas básicas”, disse Dj Henrique.

Como atos do bem emanam coisas boas, o projeto ‘Dj Henrique na Piscina’ cresceu muito, com direito a transmissão em diversas plataformas e até proporcionou o crescimento das redes sociais do DJ Henrique. “Pensei então em fazer transmissão pelo meu Instagram, mas de imediato consegui parceiros, criei um canal de YouTube e em poucos dias consegui as condições exigidas para Live”, detalhou Henrique.

Henrique destacou um aspecto importante que é a união entre boa parte dos DJs de Sergipe. “Há um mês, foi realizado uma campanha chamada ‘DJ Solidário’, onde cada um ajudou como pôde. Nesse projeto da live, tem muitos colegas envolvidos, alguns estão buscando parceiros, outros estão conseguindo alimentos ou divulgando a Live, como podem. O objetivo é união, é uma ajuda mútua”, defendeu

Quem é DJ Henrique

Dj Henrique está no cenário da música há mais de 20 anos, com grande atuação em Sergipe e também nos estados da Bahia e de Sergipe. Sempre trabalhando em eventos sociais, Dj Henrique tem sido referência em casamentos, que representa 70% de seus shows, com destaque para o principal casamento do Brasil em 2019, e um dos mais comentados do mundo que foi o dos influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

“A nossa live, digo isso porque considero que será um momento de todos os djs sergipanos, tem o foco na solidariedade. Até os patrocínios deve ser exclusivamente para cobertura dos custos e, se os valores obtidos ultrapassarem o orçamento para a realização da live, toda a diferença será transformada em alimentos para serem doados aos Dj’s”, reforça Henrique.

DJ Henrique já dividiu o palco com nomes nacionais como: Alok, Melin, Wesley Safadão, Calcinha Preta, Leo Santana, Parangolé (Tony Sales), Mano Walter, MC Kevinho, Gabriel Diniz, Araketo, entre outros. Já garantiram o apoio à live ‘Dj Henrique na Piscina’ as seguintes empresas: Única Negócios Imobiliários, Estúdio Três, Sergipe Web, Corretor Imobiliário Márcio Feitosa e Oceanic Beach Bar.