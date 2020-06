FERIADO DE CORPUS CHRISTI ALTERA SERVIÇOS EM SERGIPE NESTA QUINTA-FEIRA

10/06/20 - 12:49:39

Nesta quinta-feira (11) alguns órgãos públicos alteraram o horário de atendimento, mesmo com a pandemia já tendo alterado o funcionamento do comércio e de órgãos públicos, o dia provoca mudanças nos serviços.

Confira:

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias estarão fechadas. Por causa disso, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos vencimentos de contas, incluindo agendamento de pagamentos e envios de transferências.

Supermercados

A Associação Sergipana de Supermercados informou que os estabelecimentos do estado funcionam normalmente. Na capital, os supermercados que optarem pelo funcionamento devem cumprir legislação de pagamento de feriado.

Mercados Centrais e Setoriais

O mercado central Maria Virgínia Leite Franco e os setoriais (bairros) irão funcionar no horário das 5h30 às 13h30. Já os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco permanecem fechados.

Feiras de pescados

As feiras livres dos bairros Santos Dumont e Jabotiana acontecerão normalmente nos períodos manhã e tarde, respectivamente, com a presença das equipes de fiscalização para a garantia do cumprimento das recomendações sanitárias estabelecidas para estes espaços.

Saúde

As oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) referência para pacientes com sintomas de síndromes gripais estarão abertas normalmente durante o feriado, das 7h às 20h. Já as demais 37 UBS’s vão parar. Porém, as Unidades de Pronto Atendimento Nestor Piva e Fernando Franco funcionarão normalmente, assim como a urgência odontológica do Fernando Franco.

Limpeza pública

Os serviços de Coleta Domiciliar e Cata Treco ocorrerão normalmente. Conforme o cronograma deste dia, o primeiro acontece em bairros da zona Sul da capital, enquanto o segundo tem como roteiro o Pereira Lobo. Os Ecopontos situados nos bairros Industrial, Coroa do Meio e Santos Dumont abrirão normalmente, das 7h às 12h e das 14h às 16h20.

Parque da Sementeira

O Parque Augusto Franco (Sementeira) continua fechado ao público, atendendo a decreto municipal de enfrentamento ao coronavírus.Shoppings

As operações do Shopping Peixoto, em Itabaiana, funcionam da seguinte forma: o supermercado abre das 9h às 20h, a farmácia das 14h às 20h. Já as lojas e a praça de alimentação funcionam por delivery e vendas on-line através do