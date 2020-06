SALÁRIO: GOVERNO ANTECIPA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS PARA QUARTA, 10

10/06/20 - 10:09:34

Recebem, a partir das 14h, servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil (três mil reais), bem como todos os servidores comissionados sem vínculo

O Governo do Estado antecipa nesta quarta-feira(10), a partir das 14h, o pagamento do restante da folha referente o mês de maio e deposita a 5ª parcela do 13º Salário de 2019, quando recebem os demais servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil (três mil reais), bem como todos os servidores comissionados sem vínculo.

Ainda nesta quarta, o Governo continua o pagamento da segunda parcela(do total de 9) do 13º Salário de 2020 de pensionistas e aposentados, que recebem até R$ 6 mil. O pagamento iniciou nos dias 29/05, sendo concluído dia 10/06 – junto com a folha do mês de maio.

O Estado iniciou o calendário de pagamento no dia 29 de maio, quando receberam os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil (três mil reais). Além desses, receberam seus salários na íntegra os servidores efetivos do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese e servidores da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), incluindo magistério e administrativos, lotados em escola.