Governo apresenta belezas naturais do estado para agentes de turismo

10/06/20 - 06:22:13

A Setur participou de um treinamento para os agentes de viagens da empresa, que atuam nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Com a estratégia de fortalecer o destino Sergipe, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e a vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), Daniela Mesquita, participaram na tarde desta terça-feira (09), de uma apresentação das potencialidades turísticas do estado, realizada pela operadora Orinter Tour & Travel.

Nesse momento de pandemia, o Governo de Sergipe e a ABIH-SE não têm medido esforços para fortalecer a imagem do destino Sergipe, firmando parcerias com as principais operadoras do Brasil, com o objetivo de preparar os agentes de viagens destas empresas para vender pacotes turísticos com maior riqueza de informações sobre o estado.

A webinar de treinamento foi ministrada pela guia de turismo Naime Menezes, que apresentou as belezas naturais; a gastronomia; o turismo histórico e cultural, além do turismo de sol e mar para os agentes de viagens que atuam em mercados importantes como São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros. A iniciativa faz parte de planejamento estratégico adotado pela Setur.

“Estamos mostrando para os principais mercados emissivos de turistas para o Nordeste, que Sergipe tem todos os predicados para estar na linha de frente das vendas de pacotes dessas empresas. Assim, no momento em que a pandemia passar e for possível retomar os passeios em nossas belezas naturais, Sergipe estará na vitrine desses atores. Isso é fundamental para estarmos bem vivos no momento de retomada”, explicou o secretário.

Selo

A Secretaria de Estado do Turismo, adotou, em parceria com o Ministério do Turismo, o selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que estabelece protocolos de biossegurança e práticas de higienização que serão implementadas pela cadeia do turismo.

Fonte e foto assessoria