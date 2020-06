Indicação de Luciano Pimentel solicita recuperação asfáltica da rodovia SE-339

10/06/20 - 11:19:53

Foi aprovada nesta quarta-feira, 10, em sessão remota da Assembleia Legislativa, a indicação nº 254/2020, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, que solicita a recuperação de asfáltica da Rodovia Djenal Tavares de Queiroz (SE-339), que liga município de Nossa das Dores a Serra do Machado, em Ribeirópolis. Com a aprovação, a indicação será encaminhada para o governador Belivaldo Chagas e para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

“O principal objetivo é garantir a segurança dos condutores de veículos, pois sabemos que a estrutura viária adequada permite uma locomoção mais ágil e tranquila. Além disso, estudos apontam que a manutenção de estradas e rodovias também é menos onerosa para os cofres públicos”, explica Luciano Pimentel.

Na área da infraestrutura, o parlamentar ainda apresentou uma indicação requisitando o recapeamento da Rodovia Arnaldo Garcez (SE-265), entre os municípios de Itaporanga D’ajuda e Lagarto. Essa propositura deverá ser apreciada na próxima sessão remota da Alese.

Assessoria Parlamentar