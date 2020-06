SERGIPE:JOÃO DANIEL QUER INFORMAÇÃO SOBRE CAMPOS DE ÁGUAS ULTRAPROFUNDAS

10/06/20 - 07:40:20

O deputado federal João Daniel (PT/SE) apresentou na Câmara, nesta terça-feira, dia 9, o requerimento 607/2020, solicitando informações ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre as atividades de exploração e produção de óleo/gás, na plataforma continental, em Sergipe. As informações solicitadas referem-se às concessões denominadas Farfan, Moita Bonita, Barra, Muriú, Poço Verde e Cumbe, em fase de planos de avaliações de descobertas, todas localizadas em região de lâmina d’água profunda a ultraprofunda. Os resultados promissores nesses novos campos foram anunciados pela própria estatal em webcast com investidores na primeira quinzena do mês de maio, durante apresentação dos resultados de desempenho da empresa no primeiro trimestre deste ano.

Segundo o parlamentar, o objetivo do requerimento é saber o estágio das atividades na indústria do petróleo, que, certamente, se revestem da maior importância para a economia e o desenvolvimento de Sergipe. No requerimento, João Daniel solicita que, para cada uma dessas concessões o ministro informe, detalhadamente, informações como a distância aproximada destas concessões em relação à linha de costa; qual a lâmina d’água em cada concessão; quantos poços foram perfurados, em cada concessão, indicando o tipo do poço (pioneiro, delimitação, desenvolvimento) e respectivas profundidades atingidas; qual a natureza das rochas reservatório encontradas em cada poço (calcário, arenito); qual a espessura das camadas de rochas com hidrocarbonetos (óleo e gás); em quais concessões já houve declaração de comercialidade; quais as concessões nas quais a Petrobras é a operadora e em quais atua com parceiros; quais as concessões nas quais a Petrobras atua com parceiros e quais os parceiros e os percentuais de participação de cada um.

Além disso, o requerimento quer que seja esclarecido se em todos os poços há óleo com gás associado e em quais há; há poços de gás não associado/condensado; se as cessões de direitos nas concessões indicadas no fato relevante de 23.05.2018 foram concretizadas e, em afirmativo, quais e se resultaram em novos parceiros; se a Petrobras manteve ou perdeu a condição de operadora; entre várias outras informações referentes a essas concessões.

“Como representante do estado de Sergipe na Câmara dos Deputados, enquanto parlamentar e fiscalizador do Poder Executivo e da Petrobras, queremos essas informações, porque, certamente, os resultados positivos observados nesses campos de águas ultraprofundas, inclusive com novos campos descobertos, validam os investimentos de petróleo e gás em Sergipe”. afirmou o deputado federal João Daniel.

Foto: Lula Marques/PT na Câmara

Por Edjane Oliveira