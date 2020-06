Laranjeiras: Vereadores criticam prefeito por problemas na saúde, funcionalismo e infraestrutura

10/06/20 - 14:52:06

Em sessão realizada nesta terça-feira, 9, os vereadores de Laranjeiras voltaram a cobrar ações mais enérgicas da gestão municipal, tanto de enfrentamento à COVID-19, quanto em relação às doenças que vêm se proliferando por conta das chuvas e o escancarado abandono do setor de infraestrutura da cidade que, segundo os edis, a Prefeitura não está executando nem o serviço tapa-buraco.

Outra reclamação dos vereadores é quanto ao atraso no salário dos servidores municipais.

De acordo com o vereador José Carlos JJ, o prefeito Paulão da Varzinhas está fazendo divulgação nas redes sociais que 80% dos salários estão pagos, mas o sindicato que representa a categoria diz que eje está devendo os pagamentos.

“É sempre a mesma ladainha e eu acredito que o prefeito e sua equipe estejam mentindo mais uma vez”, disse o vereador JJ.

O parlamentar denunciou ainda que a Prefeitura de Laranjeiras continua descontando dos salários dos servidores os valores referentes aos empréstimos consignados, mas não vem repassando às instituições bancárias, o que tem gerado constrangimento para os funcionários que têm esse tipo de empréstimo.

“A situação é cada dia mais difícil e o prefeito Paulão da Varzinhas não tem sensibilidade para ajudar o povo, sequer paga os salários em dia, os empréstimos consignados estão atrasados, e em alguns casos, os trabalhadores estão há 40 dias sem receber”, ressaltou JJ.

Um exemplo da falta de serviços em infraestrutura foi dito pelo vereador João Ferreira. “Há cerca de oito dias os moradores da Rua H, do conjunto Pedro Diniz, vem sofrendo. É que na localidade está existindo alagamento com água de fezes e urina, já que com a chuva, uma cratera se abriu, e um carro ao trafegar pela rua danificou uma encanação de fossa. Contudo, o mau-cheiro também conta e o secretário de Infraestrutura prometeu fazer o serviço, mas sequer apareceu. Em outra rua eu mesmo tive que pagar para fazer o serviço, assim como fez o vereador Adidas em outra localidade. Será que a Prefeitura quer que os vereadores façam o serviço dela?”, indagou João Ferreira.

A vereadora Brasilina Borges reiterou os discursos dos demais parlamentares e fez um apelo para que a gestão municipal olhe para a população mais pobre.

“Nesta pandemia, assim como em outras situações, os pobres sofrem mais. Por isso, faço um apelo para que a gestão tome algumas providências no combate à fome e ao dar socorro às famílias que mais necessitam. As ações de saúde e assistência social, por exemplo, estão bastante tímidas para essa fase tão difícil que estamos atravessando”, frisou Brasilina.

ISOLAMENTO SOCIAL

O vereador Jânio Dias, preocupado com a constante queda do isolamento social, deixando o estado de Sergipe numa situação bastante preocupante quanto à sua colocação no ranking nacional de estados com casos do coronavírus, apelou para que a população laranjeirense e sergipana contribuam com a permanência de todos em casa, atendendo ao isolamento social.

“Muitos estão brincando com a COVID-19, a coisa é séria e precisa ser tratada como tal. Já estamos com problemas em vagas de UTIs, novos óbitos e o sistema de saúde superlotado. Por isso, apelo para o povo laranjeirense e sergipano, fiquem em casa, atendam ao isolamento social”, concluiu Jânio.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.