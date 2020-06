Maria Melilo comenta nova internação por causa da Covid-19: ‘Tenho fé’. A vencedora do BBB 11 pede que os fãs mantenham o pensamento positivo

Maria Melilo precisou ser internada novamente na noite desta terça-feira, 9/6. A ex- BBB teve uma piora no quadro por causa da Covid-19 e deu entrada no Hospital Sírio e Libanês, em São Paulo.