Microcrédito: BNB aplica R$ 167,7 milhões no estado de Sergipe

10/06/20 - 10:34:07

Somente com o microcrédito urbano, o BNB conquistou mais de 135 mil novos clientes

A marca de R$ 5 bilhões em recursos desembolsados somente este ano foi alcançada neste começo de junho pelos programas de microcrédito – urbano e rural – do Banco do Nordeste. O montante corresponde a mais de 1,8 milhão de operações contratadas pelos programas Crediamigo e Agroamigo, de 1º de janeiro a 4 de junho de 2020, na área de atuação da empresa, que abrange a região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo.

Nesses primeiros meses do ano, o Crediamigo conquistou mais de 135 mil novos clientes. Com isso, o maior programa de microcrédito urbano da América do Sul tem, em carteira, 2,2 milhões de clientes ativos, que contam com crédito facilitado e orientação financeira para melhor aplicação dos recursos. Em mais de 20 anos de atuação, o programa já superou 6 milhões de microempreendedores beneficiados.

Em 2020, o Crediamigo desembolsou mais de R$ 4 bilhões por meio de 1,6 milhão de operações. Em Sergipe, no mesmo período, o programa aplicou R$ 129,7 milhões, beneficiando 84 mil clientes. O Crediamigo oferece capital de giro e investimento para micro e pequenos empreendedores. Os financiamentos variam de R$ 100 a R$ 21 mil e contemplam empreendedores individuais ou em grupo.

Agroamigo

O Banco do Nordeste também apoia o microempreendedor do campo por meio do único programa de microcrédito rural orientado do Brasil, o Agroamigo. Este ano, o programa já aplicou no campo cerca de R$ 984,2 milhões, por meio de mais de 193 mil operações.

Em Sergipe, o programa aplicou R$ 38 milhões, beneficiando mais de 7 mil clientes. Esses números representam inclusão e educação financeira para agricultores familiares.

Em 15 anos de atuação, o Agroamigo já investiu mais de R$ 17 bilhões na área de atuação do Banco. Possui, atualmente, mais de 1,2 milhão de clientes ativos e já atendeu mais de 2 milhões de produtores rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 23 mil. Os clientes do programa podem acessar crédito de até R$ 15 mil para financiar atividades agrícolas, pecuárias, de turismo, artesanato, pesca, serviços, entre outros, desde que em meio rural.

Banco do Nordeste