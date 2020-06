Não dá para torcer pelo pior

10/06/20 - 01:10:26

O problema da reabertura do comércio e de demais setores da economia em Sergipe tem muito a ver com o não cumprimento do isolamento social. É muito difícil segurar pessoas em casa, mesmo que seja para protegê-las da contaminação através do coronavírus. Percebe-se que a maioria da população não credita no Covid ou se acha imune. As informações sobre os sintomas variam e o que mais convence é que uma parte significante sequer sabe que está contaminada, o que favorece o tal de sair de casa, mesmo para não fazer nada.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) convenceu-se que a antecipação de feriados não melhora o objetivo da quarentena. A impressão é que anima e provoca passeios para o lazer, apesar do risco de retornar contaminado e afetar principalmente os mais idosos. Quem circula pelo calçadão no centro de Aracaju, sem uma única loja aberta, não entende o que faz tanta gente circulando, num ir e vir sem destino definido. As praias também estão lotadas, principalmente as da região Sul. Enfim, ninguém para.

Ontem pela manhã e até 14 horas, no bairro 13 de Julho, duas agências de bancos particulares estavam com aglomerações em frente. Há um cuidado normal com quem consegue entrar, mas quem fica à espera, do lado de fora, aglomera-se e não cumpre as recomendações de distanciamento e até uso de máscaras. Não recebe orientação sobre a necessidade de se proteger e se torna vulnerável à contaminação. Qualquer dia da semana, o tráfego de veículos é itenso. Das 17 horas em diante, percebe-se um grande congestionamento. Pode-se perguntar: por onde e por que circula tanto carro?

Uma conversa com empresário, ontem, sobre a reabertura de todo o setor comercial, o excesso de pessoas perambulando pelas ruas foi reconhecido como fator que realmente pode prejudicar todo o segmento econômico. Houve um indício de consenso, quanto à necessidade de uma campanha de orientação pública, com a participação das entidades do setor e de sindicatos, para praticar o isolamento social, reduzir os números de mortos e infectados, capaz de favorecer, sem receio, a reabertura gradual de todos os segmentos, sem o risco de uma pane no sistema de Saúde.

Na política também há necessidade de se dar às mãos. O prefeito Edvaldo Nogueira trabalha com êxito para evitar o caos. Está conseguindo. Toda a oposição critica, põe defeitos e deixa passar a impressão que faria melhor. Mas esquece que seus eleitores não podem esperar, nem serem contaminados e sabem que o prefeito trabalha pata todos. Numa conversa com um político sereno e sem interesse no “quanto pior melhor para adquirir votos”, ficou claro que se todos arregaçarem as mangas, independente de ideologia ou cor partidária, haveria uma redução da Pandemia, com a participação efetiva daqueles que imaginam se fortalecer fazendo discursos contra quaisquer ações, com pitadas de demagogia.

Vamos todos à luta pelo povo, para que haja uma redução de infectados. O Estado já ultrapassa os 10 mil casos confirmados e chega a mais de 250 mortes. Está na hora de todos repensarem em suas posições. Cruzar os braços e ficar criticando, esperando o pleito chegar não serve a ninguém. O correto é cair em campo para contribuir com a redução desses números e evitar que o sistema de Saúde não suporte mais atender às vítimas e as famílias evitem choras seus mortos, de cujo sepultamento sequer devem participar.

Isolamento social

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, ontem, que “o Governo não pode fazer a sua parte com relação à retomada econômica se as pessoas não se conscientizarem sobre o isolamento social”.

*** – Nossa prioridade é a vida e vou continuar defendendo isso. Não haverá flexibilização das medidas enquanto o risco para as pessoas for tão alto, disse.

Só os infectados

A princípio, a antecipação dos feriados parecia decisão ideal para conter a população em casa. Mas se transformou em “feriadão” e muita gente viajou às praias e fazendas.

*** Na realidade, as medidas de isolamento só serão possíveis com a conscientização da população em relação à expansão do vírus e as consequências por tê-lo adquirido.

*** Um clínico geral lamentou: “as pessoas só vão se preocupar com o Covid-19 quando forem infectadas e tiverem em um leito com falta de ar e sem respirador”.

Sistema preocupa

Segundo ainda o clínico, o isolamento geral não é bom para o Governo e nem para a recuperação da economia, “mas para a própria população vulnerável ao vírus.”

*** E explicou: “caso não houvesse o risco de colapso no sistema de saúde, que pode se tornar real também em Sergipe, não haveria preocupação em confinamentos… Nem vantagens”, disse.

Entidades se reúnem

Entidades que subscreveram a carta sobre a retomada da economia, vão se reunir hoje pela manhã para fazer uma análise sobre a atual situação.

*** O objetivo é fazer uma avaliação da reunião realizada com o Governo na quinta-feira da semana passada e quais serão os próximos passos.

Carlos Alberto melhora

O conselheiro do TCE, Carlos Alberto Sobral, que está na UTI do Hospital Primavera, evoluiu positivamente em seu estado de saúde. Ele está com o Covid-19.

*** Carlos Alberto é cardíaco e seu estado é estável, com um viés de recuperação e tendência a evoluir para melhor.

Rogério comemora

O Governo federal revogou ontem a portaria que transferia R$ 83,9 milhões do programa Bolsa Família. O senador Rogério Carvalho (PT) comemorou: “Estamos aliviados! O dinheiro do Bolsa Família fica no Bolsa Família”.

*** – Que bom que a nossa ação legislativa de manter os R$ 83,9 milhões para as famílias carentes estava correta e o governo voltou atrás!

Praia lotada

Do magérrimo Gilberto Ribeiro (Gilberto TV): “em Aracaju, nesse final de semana, praia lotada. Pra essas pessoas parece que não está acontecendo nada. Como se a pandemia estivesse rolando no lado oculto da lua”.

*** E conclui: “aqui o índice de isolamento é um dos menores do Brasil: 37%. Enquanto isso, fico em casa mesmo”, disse.

Conversa evolui

O presidente regional do DEM, ex-deputado José Carlos Machado, teve conversa ampla com o deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos) ontem pela manhã.

*** O Podemos nacional quer que o partido dispute a Prefeitura de Aracaju e que Zezinho seja o candidato a prefeito.

*** A conversa girou sobre uma provável composição, que será discutida mais adiante.

Não vai a lugar algum

A tentativa de formar um bloco de partidos da oposição para disputar a Prefeitura de Aracaju mantém lideranças em conversas constantes por telefone.

*** No momento, o pensamento é conversar com o Cidadania e convencê-lo a entrar no grupo, para escolha de uma chapa competitiva.

*** Algumas lideranças consideram que “sem um bloco coeso não vamos a lugar algum”.

Yandra candidata

Yandra Moura (PSC), filha do ex-deputado federal André Moura, será candidata à deputada estadual por Sergipe, nas eleições de 2022.

*** Era Yandra que circulava pelo interior do Estado, cumprindo agenda de André Moura, quando ele estava no Rio de Janeiro.

Eleições em outubro

Segundo o ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos), líderes de alguns partidos se reuniram ontem em Brasília e, em nome das legendas, decidiram manter a data das eleições para 04 de outubro.

*** Haverá reunião definitiva com presidentes do Congresso e do TSE, para definição. A decisão dos líderes baseia-se na dúvida de “quem garante que em dezembro a pandemia tenha passado”?

Conversa rápida

Clóvis Silveira – Acredito no melhor das pessoas, geralmente me decepciono. Não sei se idealizo demais ou se tem muito filho da puta no mundo!

Pedro Carregosa – O comércio, hoje meio dia, cheio de loja fechada, mas o povo “rodando da cara. É vício, né pussive kkkkk”.

Poder360 – Câmara dos Deputados suspende inscrição no SPC e Serasa na pandemia da Covid-19. Texto vai a sanção.

Julga intervenção – Chega à informação de que hoje o pleno do Tribunal de Justiça julgará o processo de pedido de intervenção no município de Canindé do São Francisco.

Mais problema – Segundo um empresário lojista, a reabertura do comércio trará mais problemas do que o seu fechamento.

Não há lugar – Ministro Dias Toffoli diz sobre uso das Forças Armadas: “que não há lugar para um quarto poder.”

Hemisfério Norte – Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, explicou que o Norte e Nordeste foram mais atingidos pelo coronavírus porque “estão influenciados pelo inverno do Hemisfério Norte”.

Vai a Brasília – Ex-deputado federal André Moura viaja a Brasília para se despedir de amigos. Retorna a Sergipe e passará um bom tempo tratando de política no Estado.