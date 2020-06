Prefeitura de Aracaju decreta ponto facultativo nesta sexta, 12

10/06/20 - 16:40:48

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou nesta quarta-feira, 10, o decreto de nº 6.154 concedendo ponto facultativo no dia 12 de junho. A medida foi adotada em virtude do feriado de Corpus Christi, que será nesta quinta-feira, 11. Esta é mais uma forma encontrada pela gestão para contribuir com o aumento do índice de isolamento social na capital sergipana, freando a propagação do coronavírus.

Com isso, os órgãos que compõem a administração municipal de Aracaju estarão com suas atividades suspensas neste dia. De acordo com o decreto assinado pelo prefeito, ficam excluídos da aplicação do ponto facultativo os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidade.