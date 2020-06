PROJETO DE DR. GONZAGA SOBRE PRÉ-NATAL MASCULINO É APROVADO NA CÂMARA

10/06/20 - 13:53:35

Foi aprovado na manhã de hoje, 10/6, em sessão extraordinária da CMA, o projeto de lei do vereador Dr. Gonzaga (PSD), que dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de exames pré-natais masculino, por ocasião da gravidez da parceira. “O objetivo é incentivar os futuros pais a realizarem exames básicos para diagnóstico precoce e tratamento de doenças que poderão afetar a sua própria saúde, a saúde da mulher e a do bebê”, explicou o parlamentar.

Segundo o vereador, que também é médico, o pré-natal do parceiro é uma ferramenta importante, no sentido de conscientizar os homens sobre a importância de participar de todas as fases da gestação da mulher, bem como contribuir para incentivar a população masculina a buscar os serviços de saúde, com enfoque na atenção básica.

“Um dos objetivos é combater as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), por meio de exames de sífilis, HIV e hepatites virais B e C”, disse o parlamentar, acrescentando que um dos maiores entraves para a eliminação da sífilis congênita, por exemplo, é a dificuldade de tratar os parceiros das mulheres grávidas, contaminados pela doença. “Hoje, somente 14% dos parceiros são adequadamente tratados. Além disso, é uma ótima oportunidade para os futuros pais obter o diagnóstico de hipertensão arterial, diabetes e colesterol”, concluiu.

Dr. Gonzaga disse que acredita ser necessário um pouco de incentivo para que possamos ampliar o diagnóstico precoce de doenças em homens, reduzindo os gastos com futuros tratamentos e, ainda, contribuindo para uma melhor qualidade de vida da população.

Fonte e foto Visão Comunicação