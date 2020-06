Proposta de Ibrain transforma o “Festival da Mandioca” em Patrimônio Cultural Imaterial

10/06/20 - 06:29:47

Os deputados estaduais de Sergipe se reuniram, nessa terça-feira (9), em mais uma sessão remota, quando aprovaram o projeto de autoria do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) que declara o “Festival da Mandioca” como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe e o inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

O evento que é tradicionalmente celebrado no período dos festejos juninos. “O Festival da Mandioca, além de trazer grande proveito econômico e social para a cidade de Lagarto, envolve todas as Secretarias Municipais, trazendo programas, palestras, cursos para a população, além da apresentação de artistas locais e nacionalmente conhecidos”, justifica o parlamentar.

Ibrain defende o Festival também porque ele atrai diversos turistas sergipanos para o município que podem conhecer assuntos que abrangem a cultura da sociedade lagartense, os produtos produzidos com a matéria-prima da mandioca, além de apresentações com temas importantes. “Destacamos o combate ao trabalho infantil, a apresentação de grupos de idosos ligados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, principalmente, o Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil”.

Da Assessoria de Imprensa