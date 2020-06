Senar abre cadastro reserva para produtores de leite receberem assistência

10/06/20 - 16:25:03

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE abriu cadastro reserva para os produtores leite do semiárido sergipano. O objetivo é oferecer assistência técnica e gerencial gratuita. O credenciamento pode ser realizado até 10 de agosto.

O programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar – ATeG iniciou em 2016 no estado de Sergipe. O objetivo é orientar os produtores sobre como gerenciar a sua propriedade e aumentar a sua produção de leite. O produtor recebe o acompanhamento mensal de um técnico de campo.

Inscrição

Podem participar do cadastro produtores dos municípios do semiárido sergipano com produção diária a partir de 70 litros. Os interessados devem acessar o link disponível no site www.senarsergipe.org.br.

AgroNordeste

A assistência técnica integra as ações do programa AgroNordeste, um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) desenvolvido em parceria com órgãos vinculados à pasta e instituições como CNA, Senar, Sebrae, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Agência Nacional de Energia Brasil Elétrica (Aneel), Banco do Nordeste e o Banco do Brasil.

Fonte e foto assessoria