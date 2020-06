Serviço de doação de sangue fecha no feriado de Corpus Christi e reabre sexta-feira

10/06/20 - 13:45:02

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que o serviço de doação de sangue não funcionará nesta quinta-feira, 11, feriado nacional de Corpus Christi. Na sexta-feira, 12, o atendimento aos doadores e usuários do serviço ambulatorial da unidade retorna no horário regular das 7h30 às 17h. E no sábado, 13, funciona das 7h às 11h.

“Queremos contar com o apoio da população para colaborar com o serviço no retorno do feriado, na próxima sexta-feira e também no sábado. Nesse momento de pandemia precisamos do apoio dos doadores para restaurar os estoques de todos os sangues, O, A, B e Ab positivo e negativo”, convida a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas ao pontuar. “O tratamento dos pacientes depende desse gesto de solidariedade de todos os doadores sergipanos”, alerta a assistente social.

Para doar é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional. Também é importante comparecer à unidade bem alimentado para doação de até 450 ml de sangue.

Os candidatos a doação que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da doença, e retornaram de viagens ficam inaptos por 30 dias e os que tiveram a doença ficam inaptos por 90 dias após a completa recuperação.

Serviço

Para promover a segurança de funcionários e dos voluntários o Hemose adotou medidas de segurança, como distanciamento entre os doadores, assepsia das mãos com álcool gel e desinfecção de áreas e objetos. Os doadores podem utilizar o serviço de agendamento para doação de sangue individual e de grupos de até vinte pessoas, através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria