SINPSI RECORRE À JUSTIÇA PARA PROTEGER PSICÓLOGOS DA EXPOSIÇÃO DO COVID-19

10/06/20 - 05:34:34

Com sintomas de gripe, a psicóloga Déborah Cavalcante que trabalha no Hospital de Urgências de Sergipe – HUSE testou negativo no exame de COVID-19, feito recentemente com vários colegas. Outras três psicólogas que atuam no HUSE testaram positivo, ficaram em isolamento domiciliar e já retornaram ao trabalho.

“Tem sido difícil ver alguns colegas de trabalho de outras categorias como médicos e enfermeiros na UTI. Nós que trabalhamos em Hospital sempre sofremos grande exposição viral, nesse momento que enfrentamos na linha de frente a pandemia do Coronavírus, são as nossas vidas e de nossas famílias que estão em risco constante”, afirmou a psicóloga Déborah que também é dirigente do SINPSI (Sindicato dos Psicólogos de Sergipe).

Segundo a psicóloga Déborah Cavalcante, lidar com esse desafio em um momento tão complicado está sendo mais difícil.

“Nós, psicólogos, que atuamos em Hospitais, estamos expostos à contaminação e isso se torna ainda mais difícil pela falta de aumento salarial, sem falar no arrocho salarial de 6 anos de Governo do Estado sem direito nem ao reajuste inflacionário. E mesmo com as solicitações do SINPSI, ainda não está sendo pago a insalubridade grau máximo de 40% para os profissionais de saúde nesse momento onde atendemos pacientes com suspeita e confirmação de diagnóstico de COVID-19. As férias também foram suspensas (usufruto e pagamento), nesse sentido não existe incentivo para nós que estamos na linha de frente no combate ao COVID-19”, afirmou Déborah.

Hospital de Campanha

Convocados para atuar no Hospital de Campanha, psicólogos contratados pela Prefeitura de Aracaju exigem EPIs e treinamento adequados para trabalhar com psicologia hospitalar em situação de pandemia. Os profissionais que atuavam no NASF e outros setores da saúde também exigem adicional de insalubridade para enfrentar este novo ambiente de trabalho de grande exposição viral.

Filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), o SINPSI enviou um comunicado ao Ministério Público Estadual sobre a situação que os profissionais da psicologia estão enfrentando no Hospital de Campanha.

Os psicólogos relatam que a convocação não aconteceu através de um comunicado oficial, apenas verbal e, devido à falta de acordo sobre compatibilidade de horário com outros vínculos, muitos acabaram abandonando o emprego da Prefeitura de Aracaju.

Detran e Maternidade N. Senhora de Lourdes

O SINPSI solicitou medidas de proteção aos profissionais de psicologia do Detran, em 17 de março. Na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o sindicato também atuou fazendo denúncia junto ao MPE, exigindo EPIs adequados para a jornada de trabalho, o que foi concedido em 31 de março em regime de tutela de urgência, pela juíza do Trabalho, Tatiana de Bosi e Araújo.

O SINPSI também solicitou ampla testagem para diagnosticar casos de Covid-19 entre trabalhadores da saúde do HUSE. A reivindicação aconteceu durante a audiência de mediação com o Ministério Público do Trabalho.

Representando o SINPSI, Heitor Freitas de Andrade pede que nenhum profissional sofra calado e que denuncie sempre ao sindicato qualquer irregularidade ou exposição indevida à pandemia. “É uma situação inédita e ímpar que estamos enfrentando com a pandemia do Coronavírus. É preciso de muita união e do máximo de proteção para os trabalhadores que estão diariamente enfrentando esta pandemia”, destacou.

De acordo com o vice-presidente do SINPSI, Edmundo Freire, a maioria dos psicólogos de Sergipe está atuando através do serviço de apoio psicológico remoto. “Debatemos este assunto com o conselho de classe e chegamos num consenso que não haveria necessidade destes profissionais na linha de frente do Hospital de Campanha e sim como um suporte de retaguarda”, afirmou.

Por Iracema Corso

Foto assessoria