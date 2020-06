Tribunal de Contas prorroga regime de teletrabalho até 30 de junho

10/06/20 - 05:00:51

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) seguirá com seu funcionamento apenas por teletrabalho – ao menos até o próximo dia 30 de junho. A definição consta no Ato da Presidência nº 28, publicado nesta terça-feira, 9.

Diante da necessidade de reduzir o potencial risco de contágio da Covid-19, a Corte prorrogou a suspensão das atividades presenciais, embora mantenha a perspectiva de incremento na produtividade, mesmo com o novo formato.

“Nossa adaptação ao regime de trabalho online foi quase imediata, com números bem positivos, a exemplo dos 1200 processos julgados em menos de dois meses nas sessões virtuais”, comenta o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

O novo Ato também cria a Comissão de Retorno às Atividades Presenciais, responsável por “elaborar, monitorar e avaliar uma proposta de medidas necessárias à retomada dos serviços presenciais, de forma gradual e sistematizada e pautando-se pelos mecanismos de prevenção ao contágio da Covid-19”.

“Só poderemos regressar aos trabalhos presenciais quando proporcionarmos total segurança à saúde dos integrantes do Tribunal, prestadores de serviços, advogados e visitantes que frequentam as dependências da instituição”, concluiu o conselheiro.

Com a medida, permanece o atendimento aos jurisdicionados exclusivamente pelos canais de comunicação já disponibilizados: telefone (79) 3216–4683 e endereços eletrônicos [email protected], [email protected] ou [email protected]

Fonte e foto TCE