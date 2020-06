Vereador cabo Didi classificou como infeliz nota da PM/SE sobre episódio com PMs

10/06/20 - 05:59:21

Na noite da segunda-feira (08) fomos surpreendidos com uma nota assinada pela Polícia Militar do Estado de Sergipe “esclarecendo” o posicionamento da instituição sobre um vídeo que circulava em redes sociais, onde registrava uma ocorrência envolvendo nobres policiais da Radiopatrulha, mas que nas entrelinhas continha graves agressões a Direitos Constitucionais inerentes ao Estado Democrático, a exemplo da Ampla Defesa e do Contraditório. Já na manhã de hoje, 09/06/2020, à PM/SE divulga novamente outra nota em que traz uma publicação que de maneira eufêmica agride indiretamente o Batalhão de Radiopatrulha e seus integrantes, contudo, com contorno irretratável vincula à postagem uma foto de um conceituadíssimo capitão que labutou na Radiopatrulha e que goza de admiração e respeito entre os militares dessa Unidade Policial, bem como também usou o brasão do BPRp. Ratifico, a nota foi infeliz e injusta com quem trabalha na Unidade BPRp, momento em que como Parlamentar rogo aos nossos comandantes total cautela e imparcialidade em eventos envolvendo nossos nobres e valentes policiais militares que ainda acreditam em uma segurança pública eficiente e eficaz, atendendo diuturnamente aos anseios de todos os cidadãos e cidadãs do nosso amado Estado.

Vereador Cabo DIDI