Vestibular online da Estácio tem condições especiais no mês dos namorados

10/06/20 - 16:38:30

Se a quarentena separou as pessoas que você ama, a Estácio chega com a solução para aproximar essas pessoas por meio do estudo. A campanha Oferta Casadinha para o vestibular online da Estácio, disponível nos campi e polos de ensino a distância, vai garantir aos casais, crush e até mesmo àquele amigo parceiro 50% de desconto durante todo o curso. As inscrições são gratuitas e as avaliações online poderão ser agendadas diretamente no portal da Estácio em um dos horários disponíveis. Confira a programação da unidade ou polo escolhido em https://inscricoes.estacio.br.

A campanha vai até o dia 21 de junho. Os aprovados deverão confirmar a matrícula, com o pagamento referente à primeira mensalidade, até o dia 21 de junho, conforme o regulamento. A Estácio conta também com o seguro educacional que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

A campanha é válida para diversos cursos como Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia de Produção, Marketing, entre outros, conforme regulamento. Os descontos são válidos para matriculados no 2º semestre de 2020, nas modalidades presencial e a distância, e não são cumulativos entre si nem com quaisquer outros descontos. Esta campanha não é válida para o curso de Medicina e todos os detalhes estão descritos no regulamento no site: https://portal.estacio.br/ofertacasadinha.

Ao participarem do vestibular online os candidatos precisam estar atentos à conexão de internet e devem permanecer em um ambiente calmo que facilite a concentração. É necessário ler as instruções com atenção antes de iniciar a avaliação. Já o tempo para a realização do vestibular online é limitado em até uma hora ininterrupta, desta forma, o candidato não poderá pausar a avaliação. Todas as informações necessárias estão disponíveis no site.

Para os candidatos que desejam ingressar no ensino superior utilizando a nota do Enem ou que planejam iniciar a segunda graduação, devem verificar as condições descritas no regulamento no site. Ao iniciar seus estudos em uma das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, o aluno da Estácio contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; amplo acervo bibliográfico; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens.

