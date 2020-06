Boquim: LDO e LOA/2021 são discutidas em Audiência Pública online

11/06/20 - 08:43:38

Na manhã desta quarta-feira, 10, a Prefeitura de Boquim realizou a Audiência Pública virtual para discutir e construir os Projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA para o ano de 2021. Em virtude do distanciamento social e da não realização de eventos com aglomerações, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde, a Prefeitura decidiu realizar a transmissão ao vivo pela página oficial no Facebook para que toda a população pudesse enviar suas sugestões, críticas e elogios de forma transparente e eficaz.

Na abertura da audiência, o prefeito Eraldo de Andrade fez o uso da palavra e destacou a importância de ouvir as demandas da população. “Essa audiência pública é muito importante, inclusive reinvindicações de populares em audiências de anos anteriores estão sendo realizadas em diversas comunidades. Realizamos a audiência em um formato diferente, por conta da pandemia. Ela foi realizada através de transmissão nas redes sociais, pois é importante que a população faça suas reivindicações, suas ideias, e a gente quer ouvir a população e por isso a transmissão como forma de ouvir as demandas”, disse o gestor municipal.

Após a abertura do evento virtual pelo prefeito, vice-prefeito e moderadores da mesa, o diretor técnico da CAT Consultoria, Valmir Passos, explanou sobre conceitos, legislações, ações de governo já implementadas e o comportamento das finanças do Município nos últimos cinco anos. Durante a audiência foram enviadas perguntas, sugestões, elogios e as mais diversas interações pela sociedade, sendo respondidas nos últimos minutos da reunião virtual.

Todo o material da audiência pública pode ser acessado no Portal da Transparência da Prefeitura, o qual contará ainda com uma ata final de toda a discussão. O cidadão que não conseguiu acompanhar ao vivo, ainda pode enviar suas demandas através do vídeo da transmissão que está salvo na página do Facebook ou através dos e-mails: [email protected], [email protected] e/ou [email protected]

ASCOM/PMB