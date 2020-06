CABO AMINTAS APOIA CRIAÇÃO DE FRENTE PARLAMENTAR CONTRA AS DROGAS

11/06/20 - 17:00:36

Na manhã desta quarta-feira, 10, o vereador Cabo Amintas (PSL) participou da 32° Sessão Extraordinária on-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), onde votou e discutiu projetos dos colegas vereadores.

Amintas destacou a importância do Projeto de Lei de criação da Frente Parlamentar Contra as Drogas. “Acho belíssimo esse projeto, uma frente parlamentar que vai ajudar muito às famílias. Sabemos que podemos ajudar as famílias a tirar seus filhos das mãos de traficantes. Quando trabalhei nas ruas vi muito disso, sempre foi um trabalho que gostei de fazer, prender traficante, derrubar a porta de vagabundo traficante. Hoje, o viciado em drogas precisa de tratamento de saúde, como disse Anderson de Tuca (PRTB), lamentavelmente a Prefeitura e o Governo do estado não têm um local para o tratamento dessas pessoas. Existem locais particulares que são muito caros e a sociedade comum não consegue pagar. Por isso, verdadeiramente, as frentes parlamemtares devem funcionar nessa Casa, senão viram apenas projetos bonitos que vão para o papel”, salientou o Cabo.

O parlamentar continuou enfatizando a importância do envolvimento de órgãos públicos no tratamento de viciados e no combate às drogas no estado. “É lamentável, que um trabalho que deve ser realizado pelos órgãos públicos, a Prefeitura e o Governo, não existe. O problema dessas pessoas está relacionado à saúde, o viciado precisa ser tratado. O cambate aos traficantes fica por conta da polícia, que faz isso brilhantemente. Mas o traficante não é doente, ele merece é ‘cacete e bala’ quando reage, merece ter sua porta derrubada todas as noites se possível. Temos que dar um basta aos traficantes, se não houver traficante vamos diminuir a incidência de pessoas viciadas em drogas. Por isso apoio essa Frente Parlamentar”, declarou.

Para concluir, Amintas reafirmou seu voto a favor do projeto e da sua prática imediata. “Vamos apoiar e colocar para funcionar a Frente Parlamentar nessa Casa, senão não adianta. Viram só projetos bonitos para usarmos na reeleição, enganar a população e não é isso que queremos”, afirmou.

Por Evenilson Santana