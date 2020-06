CICLISTA PERDE A VIDA APÓS COLIDIR COM UM VEÍCULO NO BAIRRO AEROPORTO

11/06/20 - 07:41:35

A CPTRAN registrou mais uma morte no trânsito de Aracaju. Desta vez, o acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (10) no Bairro Aeroporto em Aracaju.

As informações são de que um veiculo tipo Polo colidiu com um ciclista de nome José Ualisson Santos da Silva, 38 anos, que veio a óbito no local, devidamente constatado pelo SAMU.

O condutor do veículo ficou no local e prestou todo o apoio devido, sendo levado a delegacia apenas para prestar depoimento, afinal o art 301 do CTB não permite a prisão de quem se envolve em acidente e permanece no local para esclarecimento dos fatos, bem como o mesmo não estava embriagado, mas foi autuado por estar com a CNH vencida.

O fato será apurado pela delegacia de delitos de trânsito.

Esta foi a décima morte no trânsito de Aracaju registrada pela CPTRAN em 2020.

Fonte: CPTRAN