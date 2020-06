Covid-19: deputado Luciano Pimentel parabeniza Governo do estado de Sergipe

Nesta quarta-feira, 10, o deputado estadual Luciano Pimentel participou de mais uma sessão remota da Assembleia Legislativa e aproveitou a presença da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, para parabenizar o Governo de Sergipe pelo trabalho desempenhado no enfrentamento ao novo coronavírus. Por videoconferência, o parlamentar ainda manifestou preocupação com a falta de ação da Prefeitura de Aracaju no combate à Covid-19.

“Parabenizo o Governo do Estado, o governador Belivaldo Chagas e a equipe da Secretaria Estadual de Saúde pela seriedade e a forma científica com que estão lidando com o cenário da Covid em Sergipe. Desde o início houve um compromisso e atenção a todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, além de uma abertura de diálogo com o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste e com pesquisadores da área”, pontuou Luciano Pimentel.

Em relação ao município, o deputado frisou que a atuação da Prefeitura de Aracaju está aquém do esperado para o momento. “No Brasil tomamos conhecimento do primeiro caso de Covid no mês de fevereiro. Já estamos em junho e a Prefeitura de Aracaju não conseguiu nem colocar esse controverso hospital de campanha para funcionar em sua integridade. Dos 152 leitos anunciados pela gestão, somente 60 estão ativos”, ressaltou.

De acordo com Luciano Pimentel, enquanto Aracaju possui mais de cinco mil casos confirmados do coronavírus, o prefeito Edvaldo Nogueira utilizou uma regulamentação de seis anos atrás, que atribui ao Estado a regulação de UTIs, para justificar o fato da capital sergipana ser uma das poucas da região nordeste em que a Prefeitura não montou uma unidade de terapia intensiva para ampliar o atendimento à população.

“O Governo do Estado segue abrindo novos leitos de UTI e na contramão desse processo temos o prefeito de Aracaju que chegou ao cúmulo de recorrer a uma regulamentação de 2014, quando ninguém imaginava que estaríamos vivendo uma pandemia, como justificativa para ausência de uma ação mais efetiva por parte da Prefeitura. As pessoas estão morrendo e ele falando em protocolo de 2014. Isso é inadmissível em um município que concentra cerca de 50% dos casos de Covid”, enfatizou.

Para o parlamentar, essa inércia da gestão municipal ainda coloca em risco a estruturação de qualquer plano para retomada da economia sergipana. “Sei que há uma necessidade de se pensar na reabertura gradativa do comércio. Pessoas estão perdendo seus empregos. É também por isso que tem aumentado a minha angústia com Aracaju. Acho que a Prefeitura precisa, urgentemente, agir de forma mais eficiente. Parece que o prefeito está como Pôncio Pilatos, levando as mãos para fugir ou eximir-se de sua responsabilidade. Me questiono se ele está preocupado com o quadro da saúde ou apenas com a questão eleitoral”, concluiu Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar