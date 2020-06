“Esses borra-botas estão preocupados com minha presença em Propriá”, diz Dr. Valberto

11/06/20 - 17:24:27

O pré-candidato a prefeito de Propriá Dr. Valberto fez algumas declarações polêmicas durante entrevista ao radialista Patrício Lessa na última quarta-feira (10), que provocaram reações de maioria da classe política propriaense.

Demonstrando irritação por divulgações feitas por um blog da região, Valberto diz que “eles estão preocupados com a minha presença em Propriá, esses borra-botas. São uns borra-botas e, ficam enchendo de besteiras”, afirmou.

Em outro trecho da entrevista, Dr. Valberto direcionou críticas ao atual líder do prefeito Iokanaan Santana na Câmara Municipal, vereador Júnior do Povoado São Miguel (PL). “Esse é um coitado, a única pessoa que pode resolver o problema dele é o criador. Que pode colocar em um tacho e desmanchar para nascer um outro melhor Ele irá morrer do jeito que estar e, a tendência é piorar”, ironizou o pré-candidato.

Continuando com críticas ao líder, Valberto foi contundente: “É capaz de botar no liquidificador, triturar e colocar pra frente para se locupletar. Tô ligado nele”, revelou.

Durante entrevista, Valberto frisou que não tem nada mais com o parlamentar. Que, segundo ele, de vez em quando solta uma “baboseira” porque não tem o que falar na Câmara.

Ao final, Dr. Valberto questiona a mudança de postura do vereador. “Pois, após passar anos e anos colocando batendo no atual gestor e, de repente aparece abraçado. Qual o problema? Quais os motivos? Só eles sabem”.

Com informações da rádio 104, 9 Propriá Fm