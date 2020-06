LUCIANO PIMENTEL VAI PROTOCOLAR PRORROGAÇÃO DO CARTÃO MAIS INCLUSÃO

11/06/20 - 22:31:57

O deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) vai protocolar, na segunda-feira (15), na Assembleia Legislativa, uma indicação solicitando do governador Belivaldo Chagas (PSD) a prorrogação, por mais dois mês, do Cartão Mais Inclusão. Luciano reconhece que “vivemos tempos difíceis e a população em situação de vulnerabilidade é quem mais precisa de ajuda nesse momento”.



Para Luciano Pimentel, com a situação dos mais carentes, considera que “esse auxílio emergencial, no valor de R$ 100, é uma das mais importantes medidas adotadas pelo Governo de Sergipe no enfrentamento à Covid-19″. Acrescenta que “através do Mais Inclusão, cerca de 25 mil sergipanos em condição de extrema pobreza são beneficiados mensalmente.

Para o deputado, “criar alternativas para minimizar os impactos da crise social e econômica gerada pelo novo coronavírus é a única forma de zelar pelo bem estar da nossa população nesse período. Por essa razão, o Cartão Mais Inclusão é tão relevante e precisa ser prorrogado por mais dois meses.

– Com a prorrogação do benefício, as famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional continuarão contando com esse auxílio e terão a garantia de que não faltará alimento na mesa durante a pandemia, disse Luciano Pimentel