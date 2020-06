Movimento “Energia do Bem” faz entrega de doações a instituições de assistência

Projeto realizado pela Energisa distribuiu R$20 mil em fraldas, materiais de higiene e alimentos

Nessa quarta, 10 de junho, a unidade móvel da Energisa Sergipe realizou a entrega de fraldas geriátricas, alimentos e materiais de higiene adquiridos com recursos obtidos através da campanha Movimento “Energia do Bem”, que arrecadou doações. Aqui no estado, a ação contempla 4 instituições de assistência a idosos, o Asilo Same (Aracaju), o Lar Cidade de Deus (Itabaiana), o Lar Isaías Gileno Barreto (São Cristóvão) e o Asilo Santo Antônio (Lagarto).

A campanha foi realizada para ajudar instituições em todos os estados da área de concessão do Grupo Energisa por meio de um financiamento coletivo online, com um diferencial: a cada um real doado, a Energisa acrescentou mais um. No total, a Energisa Sergipe conseguiu alcançar o valor de R$20 mil para dividir entre os asilos escolhidos.

O Asilo Same, localizado no bairro Industrial, em Aracaju, foi o primeiro a receber a visita da equipe para a entrega das doações e no decorrer do dia a unidade móvel percorreu as cidades das demais instituições. Entre os materiais entregues estão fraldas geriátricas, alimentos e materiais de higiene.

O Diretor do Asilo Same, Diácono Antônio Costa, ressalta a importância da ação. “O Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição sente-se agradecido por essa iniciativa da Energisa em nos ajudar através da campanha. Este é um momento de dificuldades para todos, inclusive para as instituições filantrópicas, como é o nosso caso. E esse projeto solidário, que hoje se concretiza, é de suma importância, pois esses itens são muito necessários. A todos nossos sinceros agradecimentos”, relata.

O Grupo Energisa agradece a todos que participaram dessa rede de solidariedade, contribuindo para espalhar o bem e beneficiar aqueles que precisam.

Sobre o Movimento Energia do Bem

O Grupo Energisa, por meio do movimento “Energia do Bem”, já doou R$ 5 milhões a 12 iniciativas nos 11 estados onde a empresa atua na distribuição de energia. Entre elas, está a aquisição de 11 respiradores pulmonares para hospitais de Minas Gerias e Sergipe e 11 aspiradores portáteis ao Hospital da Criança no ACRE.

“Essa é uma das muitas frentes de uma ampla rede de solidariedade liderada pela empresa, em parceria com entidades como Senai, CNI, IEL, FIEMG, Unesco, entre outras. O nosso objetivo conjunto é contribuir para minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 por meio de ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, prevenção, cultura e comunicação, entre outras”, destacou Daniele Salomão, vice-presidente de Pessoas e Gestão da Energisa.

Na frente de saúde e assistência social, a Energisa liderou uma campanha de financiamento coletivo em apoio a instituições que cuidam de idosos e crianças nos 11 estados nos quais atua na distribuição de energia. Em parceria com a plataforma Evoé, a campanha funcionou no modelo de matchfunding, no qual para cada R$1 doado, a Energisa aportou mais R$1 até atingir a quantia de R$ 125 mil.

